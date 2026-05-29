Reconocen la obra de Mayra Oyuela y Víctor Rodríguez Núñez en Los Confines 2026

Gracias, Lempira.- Ni siquiera la torrencial lluvia que cayó sobre la ciudad logró opacar el cometido de la noche: rendir homenaje a la poeta hondureña Mayra Oyuela y al poeta cubano Víctor Rodríguez Núñez, a quienes el Festival Internacional de Poesía Los Confines 2026 dedica su décima edición.

Reunidos en la Fortaleza San Cristóbal, donde cada año y como ya es tradición se lleva a cabo la inauguración del festival, la música y la danza ofrecieron una artística bienvenida entre los acordes del Cuarteto de Guitarras de Honduras y la energía del cuadro de danza Herederos de Lempira, quienes hicieron bailar incluso a varios de los invitados al evento. Luego fue momento de iniciar con el protocolo formal de la jornada, donde la vicealcaldesa de Gracias, Emma Tejeda, fue la primera en agradecer la disposición y el compromiso de cada uno de los autores que se movilizaron para estar presentes, exaltando que “la poesía seguirá siendo el reflejo más noble de nuestra humanidad”. Palabras a las que se sumó la rectora de la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH) a nivel local, Rosario Duarte, quien destacó que las puertas de la institución que hoy lidera, así como las de cualquier entidad que pretenda preservar la cultura y la identidad en la ciudad, están abiertas al “encuentro que reúne al poeta, al artista y al lector”. Salvador Madrid, director y fundador del Festival de Los Confines, aprovechó su intervención para reconocer el trabajo y la entrega de todos aquellos que hacen posible este proyecto, citando primeramente a Néstor Ulloa, Armando Maldonado, Iveth Vega, Ethel Valladares, Valeria Cobos y Óscar Calona. “Como podrán notar, muchas personas que no son de Gracias aman a esta ciudad y aman el festival”, expresó.

Poetas homenajeados

Madrid introdujo, además, los homenajes de la noche y dirigió sentidas palabras a sus amigos poetas. “A Mayra, quien ha logrado imponerse como mujer poeta en una generación que no cedía espacios, y que ha sido extraordinaria desde siempre. Y a Víctor, que nos ha acompañado desde hace muchos años, se ha convertido en uno de los principales promotores internacionales de este festival y con quien estoy profundamente agradecido”. Ambos galardonados recibieron una placa de reconocimiento elaborada de forma artesanal por el artista Porfirio Benítez y la publicación en físico de una antología sobre su camino poético. “Confirmaciones” recoge la obra de Rodríguez Núñez, mientras que “Palabras y lectura” comprende los poemas de la autoría de Oyuela, las dos publicaciones de Editorial Efímera, la editorial del festival. “Ninguna ciudad en el mundo tiene un nombre más apropiado que la que nos acoge hoy. Celebremos esa energía que nos trajo aquí, que nos reúne ahora y que nos pide atención: la poesía, esa que nos revela como algo más que individuos y nos humaniza”, exclamó el autor de origen cubano antes de compartir en voz alta una lectura de sus escritos.

“Decía Salvador que se trata de un humilde homenaje, y yo solo acepto homenajes humildes. No quiero otra cosa que eso, porque todo lo que he hecho en mi vida es para que me quieran. Y si me quieren aquí, soy feliz aquí”, expresó el poeta con sumo agradecimiento, asegurando que la poesía surge, se desarrolla y busca las maneras de manifestarse en los lugares que más lo necesitan. “La poesía escoge su lugar. La poesía la escribe a uno”, concluyó.

Por su parte, Oyuela dijo sentirse halagada de compartir este reconocimiento con un poeta como Víctor, al mismo tiempo que agradeció a Salvador, a Néstor y a todos los que sostienen este festival, cuyo esfuerzo describió como “una locura”. “Es enorme el camino que han recorrido, son tenaces”, reconoció. “Yo trabajo mucho en el campo de la gestión cultural y entiendo lo difícil que es estar tras bambalinas. Entonces, siempre tengo presente ese ejercicio de darle paso a otras personas, de abrir puentes, de levantarlos, de tirarlos y de hacer todo lo que sea necesario, porque en nuestro país es muy difícil crear y sostener espacios culturales”, aseguró.