Entre lecturas de Honduras, Bélgica y Colombia inicia el Festival de Los Confines 2026

El X Festival de Los Confines está a la espera de su inauguración oficial esta noche. Horas antes, una lectura internacional tomó el protagonismo.
Citados en la Biblioteca Blue Lupin de Gracias, Lempira, los alumnos de noveno grado del Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE) presenciaron tan atentos como curiosos la actividad.
A cargo de los poetas Sylvie Marie (Bélgica), Xalli Xihuitl (Honduras) y Martín Salas (Colombia) dio inicio la primera lectura de poesía de esta décima edición.
La poeta hondureña Francesca Randazzo, de raíces italianas, alemanas y austriacas, moderó la lectura que poco después evolucionó a una conversación a micrófono abierto con los estudiantes.
Xalli Xihuitl abrió la dinámica apoyada en su libro “No merecés recibir disculpas”, de donde leyó textos dedicados a la ira que muchas veces la acompaña, a la pérdida de su padre que aún resiente y a una significativa amistad que marcó su vida.
“Familia nuclear”, "Brasil con amor” y “La náusea” fueron algunos de los poemas compartidos por Xalli con los oyentes reunidos.
Momentos después el idioma abrió sus fronteras y con una lectura en flamenco la poeta belga Sylvie Marietomó el micrófono para ofrecer una emotiva interpretación de “¿Puedo pedirte?”.
La traducción de Randazzo facilitó la comprensión de las lecturas, que, en torno al vacío, la soledad, el amor y la vida misma, sellaron la participación de la recurrente invitada.
Y en una dinámica y efusiva participación acompañada de música y ritmo, el poeta colombiano Martín Salas extrajo y compartió poemas de su obra “Ningún silencio”.
Letras que exaltan sus orígenes en Cartagena de Indias, así como textos dedicados a amistades perpetuas y otros que cumplen con hacer eco a atropellos cometidos hacia sus antepasados fueron leídos con sentimiento.
Los invitados también conversaron con los niños acerca de qué fue lo que los inspiró a hacer poesía, qué lugares citan de manera implícita o no en sus textos, y los principales retos que han enfrentado en este camino.
Tras escuchar la historia familiar de una de las estudiantes, que ve en su hermano mayor a un mentor en la literatura, el autor colombiano decidió entregarle un encargo a manera de libro.
Salvador Madrid, director y fundador del festival, instó a los niños a entender que "la poesía le pertenece a quienes la trabajan".
El encuentro cerró con la entrega sorpresa de una dotación de libros por parte del gobierno actual a los estudiantes del CIIE de Gracias, Lempira.