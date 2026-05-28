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Entre lecturas de Honduras, Bélgica y Colombia inicia el Festival de Los Confines 2026

El preámbulo de la inauguración de la décima edición del Festival Internacional de Poesía Los Confines se vive entre lecturas de poesía y niños que escuchan atentos

  • Actualizado: 28 de mayo de 2026 a las 10:27
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El X Festival de Los Confines está a la espera de su inauguración oficial esta noche. Horas antes, una lectura internacional tomó el protagonismo.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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Citados en la Biblioteca Blue Lupin de Gracias, Lempira, los alumnos de noveno grado del Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE) presenciaron tan atentos como curiosos la actividad.

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A cargo de los poetas Sylvie Marie (Bélgica), Xalli Xihuitl (Honduras) y Martín Salas (Colombia) dio inicio la primera lectura de poesía de esta décima edición.

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La poeta hondureña Francesca Randazzo, de raíces italianas, alemanas y austriacas, moderó la lectura que poco después evolucionó a una conversación a micrófono abierto con los estudiantes.

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Xalli Xihuitl abrió la dinámica apoyada en su libro “No merecés recibir disculpas”, de donde leyó textos dedicados a la ira que muchas veces la acompaña, a la pérdida de su padre que aún resiente y a una significativa amistad que marcó su vida.

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“Familia nuclear”, "Brasil con amor” y “La náusea” fueron algunos de los poemas compartidos por Xalli con los oyentes reunidos.

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Momentos después el idioma abrió sus fronteras y con una lectura en flamenco la poeta belga Sylvie Marietomó el micrófono para ofrecer una emotiva interpretación de “¿Puedo pedirte?”.

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La traducción de Randazzo facilitó la comprensión de las lecturas, que, en torno al vacío, la soledad, el amor y la vida misma, sellaron la participación de la recurrente invitada.

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Y en una dinámica y efusiva participación acompañada de música y ritmo, el poeta colombiano Martín Salas extrajo y compartió poemas de su obra “Ningún silencio”.

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Letras que exaltan sus orígenes en Cartagena de Indias, así como textos dedicados a amistades perpetuas y otros que cumplen con hacer eco a atropellos cometidos hacia sus antepasados fueron leídos con sentimiento.

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Los invitados también conversaron con los niños acerca de qué fue lo que los inspiró a hacer poesía, qué lugares citan de manera implícita o no en sus textos, y los principales retos que han enfrentado en este camino.

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Tras escuchar la historia familiar de una de las estudiantes, que ve en su hermano mayor a un mentor en la literatura, el autor colombiano decidió entregarle un encargo a manera de libro.

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Salvador Madrid, director y fundador del festival, instó a los niños a entender que "la poesía le pertenece a quienes la trabajan".

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El encuentro cerró con la entrega sorpresa de una dotación de libros por parte del gobierno actual a los estudiantes del CIIE de Gracias, Lempira.

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