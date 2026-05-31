El Premio Nacional de Poesía Los Confines anuncia a su décimo ganador

Gracias, Lempira.- Una vez ejecutado el último acorde de la guitarra que durante más de una hora sostuvo el artista José Yeco en su concierto "Desde la memoria", el Festival Internacional de Poesía Los Confines cerró este sábado sus actividades en Gracias, Lempira, con el anuncio por el que todos aguardaban.

Oficialmente, el Premio Nacional de Poesía Los Confines tiene un nuevo ganador: Jader Javier Sánchez Hernández, docente de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuyo nombre estaba contenido al interior del sobre sellado y que acabó siendo abierto por la mano de la pequeña habitante graciana Danna María Arévalo. Después de analizar los cinco libros preseleccionados, Víctor Rodríguez Núñez (Cuba), Daniel Calabrese (Argentina) y Corina Oproa (Rumania) —miembros del jurado internacional de esta décima edición— congeniaron otorgar el reconocimiento a la "Obra 9", que contenía el título "Museo nacional de las almas". "Por convertir los traumas históricos y sociales de Honduras en una experiencia estética de alcance universal. Celebramos la idea del museo como matriz del libro, porque le permite articular un recorrido unitario y darle esa coherencia temática alrededor de la memoria, el dolor, la exclusión, la supervivencia", se lee en el acta del fallo, emitido de forma unánime.

"A partir de voces marginadas (a veces víctimas o sobrevivientes, como fantasmas contemporáneos) esta poesía levanta un edificio simbólico cimentado en la profundidad ética. Se otorga dignidad y resonancia lírica a esos personajes que suelen quedar fuera de la representación", continúa el escrito leído en Casa de La Ronda frente al público del festival.

Del mismo modo, el jurado acordó otorgar accésit a la "Obra 3", titulada "Dentro hay casas", "por ofrecer una poesía conceptual que nos invita a entrar con delicadeza a su universo íntimo, atravesado por la identidad y el desarraigo". Una vez abierto el sobre, el nombre de Yasón Cerrato Colindres —poeta presente en la lectura del fallo y participante del festival— fue descubierto. En esta décima edición del Premio Nacional de Poesía Los Confines se recibieron más de 40 libros en la convocatoria, mismos que atravesaron un primer filtro a cargo de una junta lectora del festival y que acabaron reducidos a los cinco ejemplares finales. Del mismo modo, el reglamento tiene una cláusula que aclara que el jurado puede revisar la totalidad de las obras en caso de no llegar a un acuerdo.

"Nosotros agradecemos la oportunidad de ser jurados de este premio porque nos permitió acercarnos a la poesía hondureña. Puedo asegurarles que el proceso fue transparente, de hecho, no conocemos a nadie. Solo leímos los textos y decidimos lo que decidimos por unanimidad y con absoluta libertad. Es ejemplar la transparencia de este premio", acuñó el poeta homenajeado Rodríguez Núñez.