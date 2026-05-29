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Poetas de Latinoamérica y Europa unifican voces e idiomas en Los Confines 2026

Autores de Honduras, Perú, Ecuador y Chile convergieron junto a poetas de Estonia y Finlandia en una lectura que diversificó culturas, idiomas e inspiraciones

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 22:13
Poetas de Latinoamérica y Europa unifican voces e idiomas en Los Confines 2026
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La programación del X Festival Internacional de Poesía Los Confines continuó la tarde de este viernes 29 de mayo con una nueva lectura de poesía que unificó voces de Latinoamérica y Europa.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO.
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Los poetas fueron seleccionados para compartir dos bloques de lectura de manera simultánea en distintos salones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Campus de Gracias, Lempira.

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El poeta, profesor, bibliotecario y editor ecuatoriano Edwin Madrid tomó el micrófono por segunda ocasión desde su llegada al encuentro cultural, presentando su libro “Tiempo acumulado”.

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En representación de Honduras, el joven poeta, narrador y fotógrafo homoerótico Yasón Serra se decantó por una comentada lectura de “Bibliografía”.

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Mientras que, en una lectura traducida del estoniano al español en tiempo real con el favor del dominicano Willy Ramírez, la autora invitada Doris Kareva extrajo en voz alta textos de su poemario “Soñé el mundo”.

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El público, conformado por poetas asistentes al Festival de Los Confines, invitados especiales y parte del alumnado de esta casa de estudios, escuchó con detenimiento a los participantes del ejercicio poético.

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El segundo conglomerado de lecturas contó con la intervención de Carlos Gabriel Montes, quien citó escritos de “La vieja costumbre de morir de poesía” e introdujo la cultura peruana al encuentro literario.

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Desde Finlandia, la poeta, reportera y fotógrafa Inger-Mari Aikio ocupó la misma mesa para dar lectura a su obra “Hoy es mi último día”, traducida al español.

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“El fascismo se sienta a la mesa” fue la compilación poética de la cual el poeta y ensayista chileno Jesús Sepúlveda hizo su lectura.

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Mayra Oyuela, poeta hondureña a quien este año el Festival de Los Confines dedica su décima edición, se mostró visiblemente conmovida al escuchar las lecturas y conocer parte del trasfondo que las inspiró.

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Cabe mencionar que cada uno de los poemarios citados en el marco del décimo Festival de Los Confines se mantiene a la venta en los espacios habilitados para el desarrollo de cada actividad.

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Las lecturas de poesía y presentaciones de libros continuarán su curso este sábado 30 y domingo 31 de mayo en la recta final de la décima edición del festival.

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