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Los Confines 2026 en imágenes: así se vivió la inauguración del décimo festival

El Cuarteto de Guitarras de Honduras y el cuadro de danza Herederos de Lempira dieron la bienvenida artística a la décima edición del Festival de Los Confines en Gracias, Lempira

  • Actualizado: 29 de mayo de 2026 a las 11:01
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La lluvia no detuvo la inauguración del Festival Internacional de Poesía Los Confines 2026, que abrió su décima edición en la Fortaleza San Cristóbal la noche de este jueves 28 de mayo. En la imagen, Néstor Ulloa, Mayra Oyuela y Salvador Madrid.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
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El público se reunió en el tradicional punto de encuentro de la inauguración para presenciar un programa que incluyó música, danza, pintura, homenajes y lecturas de poesía.

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El Cuarteto de Guitarras de Honduras ofreció una impecable intervención musical en la apertura de la ceremonia.

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El cuadro de danza Herederos de Lempira protagonizó un colorido y muy movido segmento de bailes tradicionales de la cultura hondureña.

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Incluso los poetas que viajaron desde el otro lado del mundo se unieron a la dinámica intervención.

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El Festival de Los Confines también dio por inaugurada la muestra de pintura "Retorno al corazón del cielo", del artista Rolando López Tróchez.

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El esoteismo occidental, la reinterpretación histórica de los choques culturales y el mestizaje forzado convergen en la exposición.

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La vicealcaldesa de Gracias, Emma Tejeda, agradeció la disposición y el compromiso de cada uno de los poetas que se movilizaron para estar presentes en el evento.

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La rectora de la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH), Campus de Gracias, Rosario Duarte, mencionó que este encuentro cultural "reúne al poeta, al artista y al lector”.

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Salvador Madrid, director del Festival de Los Confines, reconoció a los colaboradores que han hecho posible la consolidación de este movimiento cultural.

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Madrid introdujo, además, los homenajes de la noche y dirigió sentidas palabras a sus amigos poetas.

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El festival rinde homenaje este año a la hondureña Mayra Oyuela y al cubano Víctor Rodríguez Núñez, quienes recibieron reconocimientos y publicaciones antológicas de su obra poética.

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Ambos galardonados recibieron una placa de reconocimiento elaborada de forma artesanal por el artista Porfirio Benítez.

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"Celebremos esa energía que nos trajo aquí, que nos reúne ahora y que nos pide atención: la poesía, esa que nos revela como algo más que individuos”, exclamó el autor invitado.

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“Yo recibo este honor tomada de la mano de toda la gente que me ha acompañado hasta el día de hoy, que ha sido muchísima", dijo con emoción la poeta Oyuela.

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Gracias, Lempira continuará siendo la sede oficial del Festival Internacional de Poesía Los Confines 2026 este viernes 29 y sábado 30 de mayo, antes de cerrar el domingo 31 en Copán Ruinas.

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