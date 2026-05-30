EL HERALDO en Los Confines 2026: presentan antología del Concurso de Cuentos Cortos

Gracias, Lempira.- "A los autores que creyeron que podían hacer algo diferente en Honduras, que eligieron trasladar sus vivencias a estos cuentos, a ellos les pertenece este libro", dijo Glenda Estrada, jefa de Redacción de EL HERALDO, al referirse a los más de cincuenta nombres citados en "De la vida, la ficción y otros cuentos: Antología del Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle".

Sentada en compañía de Salvador Madrid, director del Festival Internacional de Poesía Los Confines; de Sugey Cortés, coordinadora del Centro Regional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) en Gracias, Lempira; y de la poeta y editora Iveth Vega, quien fungió como moderadora, se llevó a cabo la presentación de esta obra que recoge un total de 54 textos de narrativa breve. Estrada fue la encargada de dar a conocer al público estudiantil y docente reunido en la ya citada casa de estudios la historia del concurso literario que —junto a la periodista y editora de la sección Vida de EL HERALDO, Samaí Torres— lidera desde el año 2008 y que sumó este 2026 una trayectoria de 15 ediciones (y tres pausas) en su haber.

"Desde su fundación en 1979, EL HERALDO ha promovido espacios para el desarrollo cultural. En esa línea nació nuestro concurso, primero para escritores adultos, en 2008, añadiendo en 2017 una categoría infantil", refirió la también periodista, quien agregó que hasta ahora "hemos recibido alrededor de 6,000 cuentos de diferentes puntos del país", de los cuales los 54 ganadores son citados en esta antología. "Releer estos cuentos fue como releer a Cortázar en 'Rayuela'. Así me pasó cuando, con Samaí Torres, nos dimos a la tarea, porque esta también es una obra de ella", agradeció Estrada, quien asegura haber entendido con el paso de los años que cada equipo de jurados emite su veredicto desde sus propios criterios, encontrando, además, que la mayoría de textos responden a situaciones cotidianas o vividas por el propio autor. "Temas sociales, políticos y mágicos se repiten mucho entre los cuentos que recibimos y los que premiamos. Y hay que reconocer que el imaginario tiene mucho que ver con lo que vivimos como país", compartió, reflexionando también sobre la intención del oficio. "El escritor no solo escribe para leer o para emocionar; quiere dejar una huella en quien lo lee. Hay muchísima historia detrás de cada cuento".

Por supuesto, en el camino ha habido obstáculos. Estrada reconoce que uno de los principales ha sido el presupuesto: obtener el financiamiento para retribuir a los ganadores de manera económica. "El premio históricamente ha salido del medio, pero en los últimos años hemos ido tocando puertas para obtener el patrocinio. Buscamos que en cada edición el monto sea mayor", compartió.

Del mismo modo, la apuesta del medio, a través de su Concurso de Cuentos Cortos, es seguir generando publicaciones digitales —como las que hoy acompañan la promoción del Festival de Los Confines— con el objetivo de que los textos puedan llegar a un mayor número de lectores, algo que conecta con uno de sus propósitos pendientes con este proyecto. "Mi sueño es hacer lecturas de cuentos en las escuelas públicas del país. Es una tarea pendiente que tengo y que coincide con la intención del medio de promover la cercanía con las infancias y las comunidades", confesó Estrada, quien inmediatamente recibió el respaldo de Sugey Cortés, quien puso a disposición la cooperación de la UPNFM en el proceso. Por su parte, Salvador Madrid anunció su voto a favor para entablar una nueva alianza entre EL HERALDO y Editorial Efímera, que persiga la publicación en físico (en formato de libro) de al menos los diez mejores cuentos de la próxima edición del Concurso de Cuentos Cortos Inéditos Rafael Heliodoro Valle.