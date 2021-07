Descartan cierre de Danlí y advierten que sería terrible para la economía

DANLÍ, HONDURAS.- Para hacerle frente a la pandemia del covid-19, las autoridades de Danlí siguen aplicando estrictas medidas de bioseguridad y contemplan como última instancia un posible cierre.



Para evitar un cierre de la ciudad de las colinas, que a criterio de expertos solo provocaría más daños a la economía, en Danlí siguen vigentes los operativos en negocios, se cancelaron encuentros deportivos y sociales para evitar aglomeraciones y también se vela por el cumplimiento del toque de queda.

Actualmente, el municipio de Danlí registra 4,502 casos positivos de covid-19, es decir que hay 20 infectados por cada mil habitantes.



El objetivo de las autoridades es frenar la ola de contagios en al menos 14 días o de lo contrario el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) sí analizaría cerrar la ciudad.



Bruno Barahona, coordinador de Sinager en El Paraíso, aseguró que "el cierre es una posibilidad que vamos a discutir como última instancia".

Y agregó que "esperamos que con las decisiones que hemos tomado la curva de contagios baje en dos semanas, ya que la economía de Danlí está muy débil y un cierre no conviene".



Además, el alcalde de Danlí, Gustavo Mendoza, manifestó que no cree que el cierre sea una solución para evitar el contagio del virus.



"Necesitaríamos muchos militares y policías porque sería difícil que la gente haga caso porque la economía local está muy golpeada y aunque el cierre está en la mesa de discusión no es la primera opción por ahora”, detalló.



A nivel del departamento van 13, 130 contagiados en este año.

