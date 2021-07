Fiestas covid-19: Irrespeto total al toque de queda en la capital

Alrededor de 200 personas disfrutaron hasta las 2:00 a.m. de un ambiente de fiesta en una discoteca en la capital pese a la prohibición de no circular a partir de las 10:00 p.m. Foto: El Heraldo

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-

-Ya sabe, está terminantemente prohibido utilizar los celulares.

¿Y eso, usted?

-Suben estados a WhatsApp o Facebook y nos cierran el local.

-Está bien, vale que nos dijo.

-Igual, adentro sacan a los que no quieren hacernos caso.

La advertencia de la mujer en la entrada de la discoteca es clara, además está acompañada de un afiche pegado en la pared con la forma de un dispositivo móvil y un círculo con una línea transversal para dejar claro que no se pueden utilizar celulares.

EL HERALDO PLUS se internó en la vida nocturna del Distrito Central para evidenciar el irrespeto total al toque de queda.

Bares, discotecas, prostitución, ventas callejeras, transporte público, vehículos privados y una escasa presencia policial fueron evidenciados durante uno de los picos de contagio más altos del covid-19, en el que las personas mueren en los triajes.

LEA: Abusos y muertes en puntos ciegos para entrar a Honduras: 'Violan mujeres, las manosean, nadie puede hacer nada'

En algunos locales se prohíbe realizar fotografías o grabar videos para no quedar expuestos en redes sociales, pero EL HERALDO Plus constató las aglomeraciones dentro de los sitios. Foto: El Heraldo

Fiestas covid

La puerta del local en el tercer piso de un lujoso edificio del bulevar Morazán la abrió un sujeto gordo vestido con una camisa negra que tenía el logotipo de “Seguridad” en la espalda.

En el interior, alrededor de 200 personas disfrutaban del ensordecedor ritmo del reggaetón con bailes y tragos en la mano.

El humo que utilizan para crear la atmósfera nocturna, acompañado con luces de neón y led, apenas permitía diferenciar los rostros, mucho menos a los “dos que tres” que andaban mascarillas de distintos colores.

Pasan las 11:30 PM, EL HERALDO Plus acaba de ingresar a una de las discoteca de moda y con presencia permanente de clientela en la capital; el ambiente está a más no poder.

ADEMÁS: Cuarterías repletas de migrantes en Choluteca: asustados, evasivos y desesperados

Las restricciones de las garantías constitucionales, conocidas popularmente como toque de queda, establecidas en el decreto ejecutivo PCM 075-2021, que prohíbe la circulación de las personas después de las 10:00 p.m., no parecen importarle a nadie en el establecimiento.

En el interior, en una imagen atípica de una juventud dominada por las redes sociales, nadie anda el celular en la mano por dos razones: la advertencia en la entrada y un par de sujetos con cuerpo de fisicoculturistas mal encarados que se mueven de un lado para otro con el olfato de un sabueso para identificar a los pocos desobedientes.

Apenas un valiente se atrevió a tomarse una inocente selfi en el área VIP, pero su estatus económico no impidió que uno de los “gorilas” lo agarrara de la mano, le diera una intensa regañada, para posteriormente obligar al joven a entrar a la galería de su celular a borrar la fotografía de forma inmediata.

El impase pasó rápido, así como el cambio de ritmo de reguetón a salsa, para después sorprender con una canción de Mónica Naranjo que —por alguna razón— le gusta a los visitantes.

TE PUEDE INTERESAR: En riesgo zonas arqueológicas de Honduras: solo 18 kilómetros separan carretera de Ciudad Blanca

Cuando los dueños y empleados de negocios deberían estar apresurándose a cerrar, en decenas de locales apenas está comenzando la rutina aprovechando la falta de vigilancia de las autoridades. Foto: El Heraldo

Cervezas a 80 lempiras, casi el triple de ganancia al precio normal, valen la pena para los clientes que reconocen como un trofeo estar pasando la noche en una discoteca a pesar del toque de queda.

Van pasando las 12:30 a.m. y al parecer nadie tiene intenciones de moverse. Love on the Brain, de Rihanna, bajó los decibeles del baile pero incentivó el consumo de alcohol en la barra, donde dos muchachos y una joven apenas se daban abasto para saciar la sed de los clientes que las pedían con mucha prisa.

Pasando la 1:00 a.m. las luces se encendieron, las caras largas se dejaron ver, la música bajó de volumen, el desfile hacia el ascensor comenzó, pero el aparato elevador no daba abasto para el mar de personas, la situación fue peor en el estacionamiento, donde a vuelta de rueda salieron por docenas los vehículos.

ES DE INTERÉS: Subdirector de Támara le quiebra brazos a reo y lo envía a 'La Bestia'

Recorrido

El ambiente que evidenció EL HERALDO Plus en la discoteca es apenas un ápice del irrespeto general a la normativa en las avenidas del Distrito Central.

El recorrido comenzó pasadas las 9:30 p.m. con la esperanza de encontrar la desesperación de las personas por regresar a sus casas y a los dueños de los locales apresurados para evitar las multas que les imponen desde la Alcaldía.

El punto de inicio fue el bulevar Morazán que, pese a no tener el impacto festivo de los años noventa, aún conserva algunos bares y discotecas que han sobrevivido generaciones.

En el recorrido se logró evidenciar que algunos locales respetan a cabalidad la normativa y ya para la hora de inicio de la prohibición tenían sus puertas cerradas, otros apenas acomodaban a sus empleados en las entradas de los estacionamientos para dar la bienvenida a la noche.

TAMBIÉN: Haitianos viven pesadilla en Honduras: 'Violan a las mujeres, matan cuando no hay plata, me robaron todo'

A inmediaciones del bulevar Juan Pablo II decenas de jovencitos se agruparon en la entrada de una discoteca para pasar una noche de tragos y fiesta en pleno toque de queda. Foto: El Heraldo

El trayecto continuó en la parte media del bulevar Suyapa, donde una discoteca presentó una masiva aglomeración de personas esperando entrar a divertirse.

Afuera del inmueble, subidos en las aceras, decenas de vehículos son acomodados para mantener una especie de orden y seguridad de la clientela.

Esta discoteca, durante la prohibición del toque de queda, según evidenció EL HERALDO Plus, la visitan en su mayoría jóvenes.

En la entrada del lugar hay solamente un muchacho alto de camisa negra que decide quiénes pueden entrar luego de realizar un pago que va desde 150 a 250 lempiras (sin precio fijo).

Hasta ese momento no se logró ubicar una tan sola patrulla de la Policía Nacional, retén o personal de la Alcaldía Municipal realizando algún operativo.

VEA: Honduras sin sistemas de alerta de inundaciones en ríos Ulúa y Chamelecón

El recorrido siguió en el centro de la capital, donde un grupo de jóvenes ubicados una cuadra al costado de las instalaciones del AER (Atiende, Entiende, Resuelve) de la municipalidad sonríen entre bromas y risas como si estuvieran de día.

Uno de ellos, incluso, al percatarse de la presencia de un vehículo, comenzó a bailar frente a un rótulo con la palabra “Alto”, causando risas entre sus amigos que tomaban cervezas.

En las cercanías a la zona del “Arbolito”, a inmediaciones del Guanacaste, otro grupo de personas realizan actividades ilícitas con toda normalidad.

En muchas avenidas, a pesar del toque de queda, se logró verificar negocios callejeros de comida abiertos, donde decenas estacionaron sus vehículos.

EL HERALDO Plus repitió el recorrido a las 2:00 a.m., las discotecas estaban despachando a los clientes, no se logró ubicar los operativos de la Policía Nacional, los jóvenes del centro ya se habían ido a dormir y los puestos de comida estaban más aglomerados que en la primera pasada.

La cantidad de vehículos saliendo de las discotecas a las 2:00 a.m. era impresionante en uno de los edificios del bulevar Morazán, sin presencia alguna de ningún retén policial o municipal. Foto: El Heraldo

ADEMÁS: Sufren en el corredor seco, la comida ya es escasa: 'Este año vamos a morir de hambre, no hubo cosechas'