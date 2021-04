Angustia en Olancho por colapso hospitalario

Redacción

OLANCHO, HONDURAS.- La crisis que vive el departamento de Olancho por covid-19 ha sido el campanillazo para recordar al país que el virus circula más imponente que nunca entre los hondureños.

Olancho se encuentra de luto, ha llorado por la muerte y el colapso del sistema sanitario.

Unos 20 centros de triaje permanecen cerrados por falta de fondos para costear los gastos y los centros hospitalarios se encuentran sobrecargados.

El ambiente de caos que vive el departamento se refleja en los cementerios, en los que en fosas comunes se entierra a las víctimas del virus.

Se estima que han fallecido unas 400 personas por covid-19 solo en el vasto departamento de Olancho, aunque en los registros oficiales solo contabilizan 205 decesos.

Huellas de dolor

Entre las personas que perdieron la batalla se encuentran siete familiares de Jorge Zelaya, un docente y futuro microbiólogo.

“Saldremos de esta” es la frase que Jorge jamás olvidará.

Con 52 años, es un hombre de ciencia, pero confiesa que cuando escuchó de la pandemia —al principio— se mostró un poco escéptico, sin saber que el coronavirus se ensañaría con él y su familia.

“Primero murió una tía, luego mi hermano menor, después mi madre. Cuando ella murió me internaron junto a Marco (hermano) en el Hospital Hermano Pedro”, recordó.

Durante su estadía presenció cómo el personal médico casi se convertía en ángeles que alejaban la muerte de los contagiados.

“Gritaba, estaba desesperado y pedía ayuda cuando miraba el deterioro de mi hermano”, recordó.

Pero desafortunadamente Marco empeoró y “me dieron el alta un viernes, él murió un lunes”, narró con evidente pesar.

Como futuro profesional de la salud y al observar el colapso hospitalario en el país, Jorge acató casi al pie de la letra las medidas de bioseguridad.

En su casa el pediluvio, gel y hasta un lavamanos que construyó en la entrada de su casa siempre estaban activos.

Sin embargo, el principio del fin inició cuando una de sus familiares se contagió.

“Mi madre fue a visitarla, ahí se contagió”, lamentó.

Tras la irreparable pérdida de siete de sus familiares, una de las secuelas es el inevitable terror al escuchar sobre el virus.

“Cuando me dicen que un vecino tiene covid-19, el pánico me paraliza y el estómago me da vueltas. Ahora solo paso encerrado me da miedo salir de la casa”, aseveró.

La familia de Jorge Zelaya. Sentada la matriarca Beatriz Obando, atrás los hermanos Jorge y Marco junto con el pastor Hermes (camisa amarilla). Foto: El Heraldo

Intervención

En municipios como Patuca, Mangulile, Esquipulas del Norte, Yocón, La Unión, Silca y Gualaco, los centros de triaje están cerrados.

En el Hospital San Francisco de Juticalpa se habilitaron 50 nuevos cupos este fin de semana, pero de nada servirá si no vuelven a funcionar los triajes.

