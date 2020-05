Toque de queda absoluto y nuevas medidas para abastecerse en Cortés, Yoro y Santa Bárbara

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A partir de este lunes 11 de mayo la población de Cortés, municipios de El Progreso, Yoro y Las Vegas, Santa Bárbara tendrán nuevos días para abastecerse.



El vocero de la Policía Nacional de Honduras, Jair Meza, informó que el nuevo calendario de circulación en este sector entra en vigor a partir a las 07:00 AM del lunes hasta el domingo 17 de mayo de 2020 a las 05:00 PM, y se mantiene vigente el toque de queda absoluto para evitar que se siga propagando el coronavirus en esta zona.

Asimismo, la segmentación de la población de un dígito por día sigue vigente y será de la siguiente manera:



-Lunes 11 de mayo (terminación 6)

-Martes 12 de mayo (7)

-Miércoles 13 de mayo (8)

-Jueves 14 de mayo (9)

-Viernes 15 de mayo (0)

-Sábado 16 y domingo 18 de mayo NADIE CIRCULA



Las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad serán atendidas de la siguiente manera:



-Supermercados y farmacias de 7:00 AM a 9:00 AM

-Sistema bancario 9:00 AM a 10:00

