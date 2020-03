Las medidas de prevención vigentes en Honduras hasta este miércoles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras permanece en toque de queda absoluto desde hace cinco días, con el objetivo de disminuir las posibilidades de contagios de Covid-19 entre la población.



Sin embargo, el pasado martes se confirmaron seis nuevos casos positivos de coronavirus en el país, lo que eleva la cifra a 36 y con ello, se refuerzan las medidas de contingencia decretadas por el gobierno en alianza con el Sistema Nacional de Prevención de Riesgos (Sinager).

Las medidas vigentes hasta este miércoles son las siguientes:



1. Toque de queda



El toque de queda absoluto decretado por el gobierno a nivel nacional se mantiene vigente hasta el próximo domingo 29 de marzo, pero las autoridades han informado que la medida se podía extender, de llegar a empeorar la situación de contagios de coronavirus en el país.





2. Cierre de fronteras



Se ha mantenido la determinación de cerras las fronteras aéreas, marítimas y terrestres limitando así el ingreso de personas provenientes de otros países que ya han reportado altos índices del brote.

Únicamente se permite el ingreso de vehículos de carga que transitan por el país y por naciones vecinas, quienes también deben identificarse y someterse a las medidas se seguridad establecidas.

3. Suspensión de labores



La suspensión de labores en la mayoría de instituciones públicas y privadas se mantiene vigente durante el tiempo comprendido del toque de queda absoluto. Con excepción de empleados de bancos, farmacias, gasolineras, instituciones que brindan servicios de emergencias, periodistas, centros médicos y productoras y distribuidoras de alimentos.





4. Suspensión de clases



Las clases en los tres niveles educativos también se mantienen suspendidas indefinidamente, por lo que para intentar mantener al día las enseñanzas en algunos casos se ha optado por recurrir a recursos de multimedia para enviar y recibir asignaciones.



5. Cierre de comercios



Para evitar la aglomeración de personas se mantiene vigente el cierre de comercios, únicamente permanecen abiertas las pulperías, mercaditos y abarroterías de cada comunidad, para que las personas puedan abastecerse de productos básicos.

6. Cercos epidemiológicos en zonas de riesgo

Con el fin de evitar la propagación del virus se ha procedido a aislar a las comunidades donde se han identificado casos positivos del brote vírico y se ha procedido a realizar pruebas a las personas que han estado en contacto con los infectados.

7. Reducción del horario de atención en bancos y cooperativas



El pasado martes se tomó la determinación de habilitar las agencias bancarias que no estén ubicadas dentro de los distintos centros comerciales del país y tampoco en los departamentos de Colón y Lempira, debido al último reporte de contagios en esas zonas, las demás atenderán en un horario de 9:00 am a 4:00 pm los días lunes, miércoles y viernes de cada semana, y por única vez, se atenderá a las personas con discapacidades, mujeres embarazadas y adultos mayores el jueves 26 de marzo.



Además, no se permitirá el ingreso de personas menores de 18 años a ningún establecimiento bancario.



8. Atención limitada en gasolineras



Las gasolineras permanecen abiertas, pero con la orden de abastecer de combustible únicamente a las vehículos conducidos por personas que tienen permiso de circulación, es decir, los empleados de las empresas privadas e instituciones públicas que deben seguir operando, quienes deberán presentar sus debidas identificaciones que los acreditan como tales.



9. Una persona por vehículo



El secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, informó que en el casos de aquellas personas autorizadas para transitar durante el toque de queda absoluto y para las personas que se movilizarán a realizar los trámites bancarios en los horarios establecidos, solo se será permitido que circule una persona por vehículo. Salvo en el caso de los adultos mayores, discapacitados y embarazadas, quienes podrán ser acompañados por una persona como máximo.

10. Puesta en marcha de la operación "Honduras Solidaria"



Debido a que la suspensión de labores ha traido consigo pérdidas en los ingresos de las familias, el gobierno implementó a partir del pasado martes la operación "Honduras Solidaria" la cual pretende distribuir alrededor de 800 mil sacos de alimentos y productos de limpieza a nivel nacional.



De acuerdo al presidente Juan Orlando Hernández, esta acción busca beneficiar a tres millones de hondureños de escasos recursos y los insumos serán entregados en la puerta de los hogares para evitar crear focos de contagio.



11. Compras a domicilio



Los supermecados y farmacias laborarán únicamente bajo la modalidad de servicio a domicilio, con el fin de evitar aglomeraciones en sus establecimientos.