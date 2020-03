Equipo comprado por el Estado no sirve para pacientes con coronavirus: Suyapa Figueroa

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que se diera a conocer la noticia de la compra de material biómedico traído desde Nueva York, Estados Unidos, con el fin de tratar a los pacientes con coronavirus, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa dijo a EL HERALDO que fue una mala adquisición.



A través de una llamada telefónica, la profesional nos reveló que "lastimosamente ese equipo no cumple con los requerimientos que se necesitan para dar soporte a un paciente con una neumonitis viral, como la que provoca el coronavirus".

Aunque las autoridades informaron que la compra está compuesta de 140 ventiladores, 140 respiradores y 90 succionadores, la doctora Figueroa nos aseguró que, pese a solicitarlo, aún no ha recibido ningún reporte con las especificaciones de la adquisición.



Sin embargo, dijo a EL HERALDO que de acuerdo a la información que ha circulado, el equipo comprado y que fue traído por una comisión de la Fuerza Aérea de Honduras, no es el apropiado, ya que se necesita de ventiladores con mayor capacidad.

"Se necesitan ventiladores con distintas modalidades de asistencia ventilatoria, medidores de flujo y de presión que puedan dar información con respecto a las maniobras que se hacen para hacer que el paciente intercambie oxígeno de una manera óptima, deben tener alarmas, medidor de presiones y estos ventiladores no tienen la capacidad de darnos esas especificaciones", aseguró.



"El pulmón debido a la infección se vuelve rígido, si nosotros aplicamos mal una asistencia ventilatoria podemos causar más daño que beneficio", advirtió Suyapa Figueroa.



Figueroa también explicó que cada ventilador adquirido por las autoridades hondureñas tiene un costo aproximado de 5,000 dólares, pero que probablemente el Estado tuvo algún tipo de descuento al realizar la compra, mientras que los ventiladores que se requieren cuestan aproximadamente 20,000 dólares.

Sistema de Salud no apto para tratar el Covid-19



Para la doctora ni siquiera los hospitales privados están listos para hacerle frente al Covid-19, ya que solo cuentan con cuatro cupos en sus unidades de cuiadados intensivos e igual número de ventiladores.



Finalmente la especialista instó a los administradores de fondos públicos a gestionar bien el presupuesto para que no se compren cosas que no se necesitan y para que se establezcan las prioridades en las compras: "calidad, cantidades y que sean elegidas con conocimiento científico y no solo porque a alguien le pueda parecer adecuado".

