Científico hondureño: “Próximos 21 días son clave para la propagación del Covid-19 en el país"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El médico internista e investigador científico hondureño, Omar Videa, manifestó que el pico más alto de casos de coronavirus (Covid-19) en Honduras podría verse en los próximos 21 días, donde se verá reflejado el efecto de los contagios de los primeros casos.



El experto conversó con EL HERALDO sobre proyecciones de casos , pacientes críticos y muertes en el país, entre otros temas.

¿Cuándo se puede esperar el pico más alto de casos de Covid-19 en el país?

En las siguientes dos a tres semanas debido a que acabamos de cumplir la primer semana de haber sido reportados, uno espera que el pico del inicio de la infección se pueda estar viendo en las siguientes dos o tres semanas, en función del primer caso.



¿El hecho que las personas desacaten el toque de queda y salgan de sus casas incrementa el riesgo?

Si se incrementa porque por cada persona infectada hay aproximadamente cuatro y puede llevar ese número de cuatro a 25, según la capacidad de infección pero eso depende de cuantos contactos tengan, se aplica la tabla más alta de infección cuando hay conglomerado de personas.



¿Cuánto dura el coronavirus en el cuerpo?

Entre 14 a 21 días, hasta allí puede llevar la capacidad de infección, realmente todos los días serán de riesgo en la medida que tenemos casos, hay personas que lo contrajeron hace 10, otros ocho, otros siete y a esas personas desde que adquirieron el virus hay que contar de 14 a 21 días.



¿La semana pasada que se interrumpió el toque de queda y las personas salieron de forma masiva se puede considerar otro día cero de nuevos contagios?

Si se debería de establecer de esa manera, si se dio una reinfección todas las medidas de la contención que se hicieron días atrás se vuelve a contar de cero, por eso las medidas de contención y de aislamiento debe durar de 14 a 21 días, si usted lo aisla en una zona persona y si esa persona no tiene contacto con las demás entonces a os 21 días ya quedaría libre, si se expone ya no tendrá la capacidad de réplica. Los efectos de los primeros días se estarán viendo en las próximas tres semanas.



¿Qué se debe hacer en la próxima flexibilización del toque de queda para que la gente se abastezca?

La recomendación científica es mantener el aislamiento en un promedio de 14 a 21 días con las medidas que se han tomado. Se debe buscar formas en que la próxima flexibilidad de las medidas no sea masivo, sino que el gobierno planifique tiempos por sectores en Tegucigalpa, tiene que sectorizarse para que no haya esa aglomeración porque eso va a seguir ocurriendo y eso nos pone en riesgo y el trabajo que se ha hecho hasta ahora se puede perder.

¿En cuánto podría rondar el promedio de casos diarios en el país?

El incremento se va a seguir dando, los promedios van a estar entre cinco y 10 casos diarios, en la medida que se han presentado algunos, en este momento hay una relación de tres casos diarios.





¿Por qué las autoridades aseguran que lo peor está por venir en cuanto al Covid-19?

Lo peor está por venir porque hay un modelo matemático basado en la incidencia mundial para hacer un dato probabilístico que si no se toman las medidas lo peor que podría pasarle a Honduras es que le aplique la misma estadística mundial, en relación a la incidencia a los casos nuevos de coronavirus y eso da un número de 225 mil infectados, ese es el escenario real que estaría tipificando que lo peor está por venir, 45 mil casos severos y 5,176 muertes, si le aplicamos el modelo estadístico matemático en función de la evolución que el coronavirus ha tenido en el mundo, básicamente en las regiones donde no se tomaron medidas temprana.



¿Cómo ve el panorama para Honduras?

Es un panorama que todavía nos da una oportunidad de acción, yo siento que todavía estamos a tiempo de frenar un poco la proyección, pero si a pesar de que haya toque de queda las personas vuelven a tener esos contactos masivos realmente pondrá en una situación de riesgo muy similar a que si tuviéramos contacto a diario.



¿El hecho de aislar las colonias donde hay casos positivos es una buena medida?

Sí porque si no se puede tener el control del aislamiento de las personas entonces un aislamiento general de los probables contactos que hubo en toda una periferia pudiese frenar la expansión, se debe tener el cuidado de que se sigan monitoreando a las personas porque hay personas sanas y si no se tienen los controles sanitarios se corre el riesgo que toda esa población se infecte, si tienen contacto entre ellos.



¿Cómo debe ser el abordaje de los pacientes afectados por coronavirus?

Se debe tener un sistema de salud que brinde la posibilidad de algunos casos manejarlos con un seguimiento médico ambulatoriamente, como se ha hecho en otros países que los casos no severos siguen un monitoreo en casa con vigilancia porque si se hospitalizan a todas las personas el sistema de salud se va a saturar, no existe capacidad logística, no se cuentan con las suficientes camas hospitalarias, y si se junta en espacios pequeños las personas sospechosas se corre el riesgo de que haya una multiplicación del virus.



¿Qué medicamentos se pueden usar para tratar a los pacientes?

No hay un tratamiento en particular sino que por síntomas y solo el acetaminofén es el único avalado por la Organización Mundial de la Salud para poder dar un tratamiento paliativo ante los síntomas.





¿Cómo es el abordaje de los pacientes más graves?

La mitad de las personas que requieren cuidados intensivos requieren los ventiladores artificiales y si se llegan a tener aproximadamente 11 mil casos que requieran cuidados intensivos, que es el 5% de los infectados, y de ese 5% la mitad que es el 2.5% va a requerir un respirador artificial, entonces significa que se van a requerir bajo esta relación al menos dos mil respiradores artificiales.



¿Los respiradores artificiales que se adquirieron fueron adecuados para afectados por Covid-19?

No son los adecuados porque no van a resistir la demanda, es decir, tenerlos conectados por tantas horas y días de manera continua porque son para personas que van en proceso de recuperación o que su problema respiratorio no sea tan grave y este solo requiera un tipo de apoyo. En el coronavirus la situación del distrés respiratorio es una condición de una falla completa de los pulmones , a la persona que no lo conectan allí se mueren, entonces se requiere de un aparato de alto flujo que tenga la capacidad de dar respuesta.



¿Qué implica que esos respiradores no sean los adecuados?

Va a llegar un momento en que como maquinas dejen de funcionar y uno como médico tratante se verá en la necesidad de ver que recurso va a aplicar, lo que ocurre en Italia que personas fallecen porque no tienen respiradores porque el sistema lo colapsaron. Se ha visto que personas jóvenes que también requieren de un respirador no solo los enfermos crónicos o adultos mayores.



¿Qué complicaciones conlleva estar conectado a un respirador artificial?

El 30% de las personas que se conectan a un respirador desarrollan neumonía asociada al respirador, es decir, que al conectarlo a un respirador le da un riesgo del 30% de agarrar una cosa que no tenía que es una neumonía por usar un ventilador artificial, lo que incrementa la mortalidad.



¿Cuál es la importancia de que las personas se queden en casa para que no haya un colapso en hospitales?

En la medida que hayan esas barreras de contención puede ser que durante las siguientes tres semanas el virus no se replique porque las personas han estado aislada, o la replicación sea mínima. Las medidas de contención van a parar la réplica del virus por un tiempo y si alguno todavía queda portando el virus, que va a ser muy probable, pero va a ser otra réplica pero no con la intensidad de una infección colectiva.

