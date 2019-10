Fiscal Emil Bove: “Tony” pudrió instituciones públicas de Honduras

Redacción/Agencia AFP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un fiscal estadounidense enumeró el miércoles los sobornos que el presidente de Honduras, un expresidente y otros altos funcionarios supuestamente recibieron durante varios años de parte de traficantes de drogas, contribuyendo así, dijo el fiscal, a convertir a Honduras en un narcoestado donde la violencia y la corrupción dominan el día a día.

El fiscal Emil Bove habló durante más de dos horas en sus argumentos de cierre en el juicio por narcotráfico a “Tony” Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Bove mostró al jurado diagramas con la foto del mandatario y flechas apuntándole acompañadas de las cifras de los supuestos sobornos.

Entre estos estaba el de un millón de dólares que supuestamente el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán le dio a “Tony” Hernández en 2013 para financiar y apoyar la campaña presidencial de su hermano. “Juan Orlando Hernández fue elegido presidente de Honduras. Aún mantiene esa posición hoy en día”, dijo Bove en una abarrotada sala de la corte federal de Manhattan.

LEA: Fiscal: Solo uno de los testigos es suficiente para condenar a Tony Hernández

El mandatario ha negado las acusaciones repetidamente y ha dicho que exnarcotraficantes que han testificado en el juicio mienten y buscan vengarse de él porque promovió leyes de extradición a Estados Unidos y llevó a cabo una dura lucha contra el narcotráfico.

Bove dijo el miércoles que ninguno de los cinco extraficantes que han testificado fue extraditado a Estados Unidos desde Honduras. Agregó que se entregaron o fueron extraditados desde Guatemala.

“Ni siquiera fueron investigados en Honduras”, aclaró la fiscal Amanda Houle, quien concluyó, junto a Bove, los argumentos de cierre del gobierno estadounidense.

“Tony” Hernández está acusado de cuatro cargos que incluyen tráfico de drogas, posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses.

Enfrenta cadena perpetua si es declarado culpable.

El juicio, sin embargo, ha salpicado al presidente Hernández ya que fiscales y extraficantes han dicho en los nueve días de juicio que este recibió fondos por parte de narcos para poder financiar sus campañas electorales y comprar los votos de diputados para lograr ser presidente del Congreso y más adelante del país.

Los supuestos sobornos, de miles de dólares, habrían sido pagados por el exjefe del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga; el exalcalde y exnarcotraficante Amílcar Alexander Ardón y Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, entre otros.

Los tres testificaron en el juicio. Ardón y Rivera Maradiaga también dijeron que sobornaron al expresidente del país, Porfirio Lobo, quien lo ha negado.

ADEMÁS: Conclusiones del fiscal: Tony ayudó a llevar 1.6 billones de dosis de cocaína a EE UU

Detalles

Entre otras cosas, según registra Inner City Press en sus redes sociales, que ha estado presente en el juicio, el fiscal recordó que los crímenes iniciaron en 2004 y que usó a la Policía Nacional. Él acumuló su dinero. Para 2006, era proveedor y fabricante con conexiones en América Latina. Puso sus iniciales en la cocaína”, acredita al fiscal un tuit de Inner City Press.

Se agrega que indicó: “Esto no es Netflix. Esto no es una película. Cada dosis podría dejar a un padre preguntándose dónde está su hijo, cada dosis podría haber pasado un niño sin padre. Por eso estamos aquí”, expresó.

Aseguró que “‘Tony’ Hernández pudrió las instituciones públicas de Honduras. Su Partido Nacional perdió las elecciones en 2005. Prometieron no volver a perder nunca más. Dedicaron dinero de las drogas a las campañas del Partido Nacional, 2009, 2013, 2017”.

ADEMÁS: Tony Hernández, el exdiputado cuyo juicio por narco desata una tormenta política en Honduras

Sobre los argumentos de la defensa sobre que los testigos cooperadores no tenían prestigio para declarar en el juicio, Bove manifestó que “Hablemos de los cooperadores. La defensa dice que están en un viaje de venganza. No estamos aquí para responder por los cooperadores.



Pero el acusado los eligió por su narcotráfico patrocinado por el Estado. Solo ellos pueden decirte lo que hizo. Vinieron a Estados Unidos y admitieron todos sus crímenes. Admitieron asesinato, tortura. ¿Tiene sentido que estos testigos vengan a los Estados Unidos y admitan cosas, solo para testificar contra el acusado? No. Hay una falsa afirmación de que estas personas fueron extraditadas por Juan Orlando Hernández. Esto es falso”.

Expresó que “el testimonio de solo uno de estos testigos es suficiente para condenar al acusado. Pero escucharon de cinco de ellos. Y cinco tipos de evidencia física”.

DE INTERÉS: Defensa de Tony Hernández en último día de juicio: No hay nada que lo vincule con este caso