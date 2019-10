Conclusiones del fiscal: Tony ayudó a llevar 1.6 billones de dosis de cocaína a EE UU

NUEVA YORK, HONDURAS. El juicio contra Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, continúa este miércoles en la Corte de Nueva York, Estados Unidos.



Por parte de la Fiscalía, el encargado para convencer al jurado sobre los delitos en los que se acusa al exdiputado hondureño, fue el fiscal Emil Bove, quien dio un resumen sobre la evidencia que se mostró durante los días de juicio.



En su cuenta de Twitter, @innercitypress publica las declaraciones, en tiempo real, desde la Corte de Nueva York, donde se definirá el destino de Tony Hernández.

Conclusiones del fiscal Emil Bove

FISCAL: Tony Hernández ayudó a llevar 1.6 billones de dosis de cocaína a los Estados Unidos, cada una de las cuales podría ser una tragedia. Comenzó sus crímenes en 2004.



FISCAL: Tony Hernández usó a la Policía Nacional de Honduras. Él acumuló su dinero. Para 2006, era proveedor y fabricante con conexiones en América Latina. Puso sus iniciales en la cocaína ...



FISCAL: Tony Hernández pudrió las instituciones públicas de Honduras. Su Partido Nacional perdió las elecciones en 2005. Prometieron no volver a perder nunca más. Dedicaron dinero de las drogas a las campañas del Partido Nacional, 2009, 2013, 2017. Estos fueron sobornos



FISCAL: Volvieron al gobierno contra la gente. Al principio, el acusado se basó en manzanas podridas. Pero para 2010, el acusado y los ASOCIADOS Controlaban el gobierno. Tráfico de drogas patrocinado por el estado



FISCAL: A partir de 2010. El presidente de Honduras desplegó a los militares en la frontera de Guatemala para proteger el tráfico de drogas. El presidente de Honduras desplegó a los militares en la frontera de Guatemala para proteger el tráfico de drogas.



FISCAL: Chapo Guzmán vino y le dio al acusado 1 millón de dólares para que su hermano, Juan Orlando, fuera elegido presidente. El Chapo Guzmán vino y le dio al acusado 1 millón de dólares para que su hermano, Juan Orlando, fuera elegido presidente.



FISCAL: El acusado fue elegido para el Congreso hondureño, continuó trabajando en el tráfico de cocaína. "Al comienzo de este juicio, el Sr. Malone dijo que los juicios son como tomografías computarizadas ... Cuando la defensa hace argumentos, puede verlos



FISCAL: Imaginemos un hombre en Ohio que trae 200,000 kilos de cocaína a Ohio. ¿Es concebible que un hombre así nunca sea investigado? Había más de un hombre así en Honduras



FISCAL: Delitos de esta escala, requieren apoyo oficial. Eso es lo que proporcionó el acusado. Él sofocó a Honduras en corrupción, y eso es lo que ha demostrado este juicio. Hablemos de los cooperadores. La defensa dice que están en un viaje de venganza ...



FISCAL: No estamos aquí para responder por los cooperadores. Pero el acusado los eligió por su narcotráfico patrocinado por el Estado. Solo ellos pueden decirte lo que hizo. Vinieron a los Estados Unidos y admitieron todos sus crímenes. Admitieron asesinato, tortura ...



FISCAL: ¿Tiene sentido que estos testigos vengan a los Estados Unidos y admitan cosas, solo para testificar contra el acusado? No. Hay una falsa afirmación de que estas personas fueron extraditadas por Juan Orlando Hernández. Esto es falso ...



FISCAL: El testimonio de solo uno de estos testigos es suficiente para condenar al acusado. Pero escuchaste de cinco de ellos. Y cinco tipos de evidencia física. La primera es la grabación, exposición gubernamental 40 ... Tony Hernández prometió pagos para sortear las sanciones de Estados Unidos.



FISCAL: Entonces tienes la foto de los kilos TH del acusado, como evidencia. "Esto no es un clip art". ¿Recuerdas cuando la defensa preguntó si sus huellas digitales se encontraron en los kilos? Básicamente los firmó, con sus iniciales.



FISCAL: La tercera evidencia física son los libros de drogas, incautados con efectivo y armas. [El juicio comenzó con esto.] También tiene la declaración posterior al arresto del acusado, Exh 403. Admitió relaciones con traficantes, incluidos algunos que testificaron en este juicio.



FISCAL: Tony H admitió que entendía sus rutas de drogas, sus envíos. Él dijo: "Ese es TH, ese soy yo". Las cosas que el acusado le dijo a la DEA después de su arresto son otra evidencia poderosa.



FISCAL: Luego está lo que la DEA confiscó al acusado: teléfonos con fotos de dinero en efectivo y ametralladoras, pruebas documentales 202 y 203. Esa es la descripción general: 5 testigos que cooperaron, 5 clases de pruebas físicas. Más allá de una duda razonable.



FISCAL: Ahora sobre los cargos, cuatro de ellos. Primero está la conspiración para importar cocaína. ¿Implica más de 5 kilos? Ese es el umbral legal. El más pequeño tenía 200 kilos en su helicóptero.



FISCAL: Los recuentos 2 y 3 involucran ametralladoras y dispositivos destructivos, una palabra elegante para las granadas de mano. El conde 4 está mintiendo a los agentes federales.



FISCAL: Comenzaremos con la forma en que la cocaína llega de Colombia a los Estados Unidos, a través de América Central. Esto se muestra a través del libro mayor, incautado de una trampa en un vehículo detenido en Honduras. El procesamiento de la cocaína involucra gasolina y otros químicos venenosos.



FISCAL: Las drogas vienen en un avión. El libro mayor dice Nava. Ayer Chang te dijo que es un Piper Navajo. Los traficantes están preocupados por el radar. Rojo habló sobre el radar aéreo, y Chang lo confirmó. Pagan para que el radar no interfiera con los navajos.



FISCAL: Una vez que las drogas llegan a Honduras, tienen que llevarlas a Guatemala, hacia las ciudades más grandes donde la cocaína vale más dinero. Lo protegen con la policía nacional hondureña.



FISCAL: Entonces tienes que cruzarlo a Guatemala. Esto se ilustra en los grifos de cable, Macho 1 a Macho 2, sobre los kilos TH, en referencia a San Pedro Sula ...



FISCAL: En el libro mayor, ganó $ 4.9 millones por un solo envío de drogas. El libro mayor en sí mismo muestra la participación del acusado. Rojo dijo mucho sobre cómo funcionó eso. Para 2006 el acusado tenía su propio laboratorio. Lo escuchaste de Roho, Alex Ardon y Chang





FISCAL: Ahora, el estado del acusado patrocinó el tráfico de drogas. ¿Cómo lo consiguen a través de Honduras? El acusado en su declaración posterior al arresto describió a los traficantes que querían acceder a personas políticamente poderosas.



FISCAL: Escuchó de Giovani Rodríguez, sobre el trabajo para El Rojo y para el acusado ... Ahora hablemos de algunos de los otros políticos: Valenzuela, un congresista. Calix, quien comenzó como alcalde ...



FISCAL: El acusado dijo en una cinta que se conectó con narcotraficantes a través de Juan Carlos Valenzuela, un colega del Congreso ... Su información de contacto todavía estaba guardada en el teléfono del acusado.



FISCAL: El acusado admitió haber asistido a una reunión con narcotraficantes en un restaurante propiedad de Calix ... Hay una foto del acusado con Calix, y la información de contacto de Calix está en este teléfono, modificada solo dos meses antes de su arresto.



FISCAL: El trabajo del acusado era aceptar pagos para asegurarse de que no hubiera problemas con los envíos de drogas. ¿Cómo lo hizo? Proporcionó información de radar de sus conexiones militares. Alivió a Mauricio Hernández y Giovani Rodríguez por información sobre puntos de control.



FISCAL: Copán es importante porque contiene un camino importante hacia Guatemala. Ardón era alcalde allí. El acusado proporcionó información sobre las bases y movimientos militares hondureños, para poder planificar los envíos de drogas.

FISCAL: Ahora hablemos del acusado como fabricante ... Él usó el logotipo de TH; compáralo con el logo de Tommy Hilfiger.



FISCAL: Rojo y Chang le contaron acerca de 500 kilos enviados por teléfono a Honduras, a una pista de aterrizaje controlada por Mario Calix, luego transportados a Rojo y a los Estados Unidos. Cualquier envío de drogas, es culpable en el Conde 1.



FISCAL: Otro, a través de El Espíritu, controlado por los hermanos Valle. Chang compró 700 de esos kilos y ayudó a importarlos a los Estados Unidos. Cinco veces más, el acusado envió 700 kilos de cargamentos de drogas a los Estados Unidos cinco veces más.



FISCAL: Para 2010, el acusado y sus asociados tomaron el control del gobierno. En 2005, el Partido Nacional perdió ante Mel Zelaya, que luego tenía mucho poder para convertirse en jefe del Congreso. Durante varios años, el acusado y su hermano tuvieron un poder más limitado.

FISCAL: Ardón se alió con Juan Orlando Hernández, el hermano del acusado, ahora presidente de Honduras. En EL 2009 dijeron, el golpe es genial, ha dividido al Partido Liberal y podemos tomar el poder.



FISCAL: Esta es una lista de los sobornos que los narcotraficantes le pagaron a Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández: Alexander Ardón describió que pagó 2 millones de dólares para ayudar a Juan Orlando a convertirse en líder del Congreso



FISCAL: Los narcotraficantes y el Partido Nacional controlan la presidencia, ellos controlan el Congreso ... El acusado usa un helicóptero, hay fotos en su teléfono.



FISCAL: A partir de 2010, el acusado y Ardón comenzaron a ayudar a El Chapo Guzmán a mover la cocaína a través de Honduras. El Chapo estaba trayendo cocaína a San Pedro Sula. Necesitaba protección, aunque la ciudad de Ardon, en Guatemala. Ardón se mudó una tonelada al mes.



FISCAL: El Chapo fue el líder del cartel de Sinaloa. Para proteger sus drogas, se utilizó la Policía Nacional de Honduras. Y los camiones de Televisa, básicamente una red de televisión: seis toneladas de cocaína en un camión. Chapo le pidió a Ardón que los llenara. Ardón pidió TH cocaína.



FISCAL: Lo trajeron en bote, para cargarlo en los camiones de El Chapo, también con el sello de cocaína del acusado, para importar esas drogas a los Estados Unidos. El acusado tenía tanto poder y cualquiera que lo desafiara fue asesinado.



FISCAL: Franklin amenzó a Ardón en que no iba a parar a menos que me paguen. Ardón se fue donde el defendido (Tony), a quien le dijo: vamos a matarlo.



FISCAL: Así que Tony Hernández fue donde el Tigre Bonilla, quien mató a Franklin.



FISCAL: Cuando la DEA entrevistó al acusado, se resbaló y les hizo saber que sabía sobre esta ruta de las drogas. Esto te muestra que es culpable.



FISCAL: El acusado se resbaló y le contó a la DEA sobre Melvin Pinto, la mano derecha de Ardón ... En 2012, se enmendó la Constitución: Estados Unidos presionó a Pepe Lobo para que permitiera extradiciones. El profesor Euraque te dijo esto. Después de eso, los traficantes fueron a Tony Hernández.



FISCAL: Pero Tony Hernández le dijo a Ardon, no te preocupes, eso es solo para mostrar. No será extraditado mientras el Partido Nacional esté en el poder.



FISCAL: Ardón le contó cómo Tony Hernández permitió que los traficantes usaran su helicóptero y proporcionó más información militar y de radar. Para 2015, el efectivo comienza a acumularse. Giovani Rodríguez vio una pila de billetes de tres pies y medio en el armario de Tony Hernández.



FISCAL: Para protegerse, Tony Hernández decide postularse para el Congreso. Hubo un acuerdo entre el acusado, Ardon, Chapo y los hermanos Valle de que si pagaban este dinero, podrían traficar cocaína.

FISCAL: En 2014, uno de los trabajadores de la droga fue arrestado. ¿Qué le pasó a Chino? Tony Hernández decidió que el hombre tenía que morir. Ardón te contó cómo ocurrió este asesinato desde su perspectiva. Devis Leonel Rivera te contó su perspectiva. 2 testigos describieron este asesinato. Tony H estaba feliz.



FISCAL: Ahora, la reunión de Denny. Los Cachiros, Oscar Ramírez ... Rivera explicó cómo OFAC emitió un anuncio sancionando a Los Cachiros, pero Tony Hernández se sentó con él, un notorio narcotraficante. La defensa trató de decir que era un negocio legítimo.



FISCAL: La reunión en Denny's en Tegucigalpa fue sobre lavado de dinero. No importa que llevaran ropa casual de negocios.



FISCAL: El acusado tenía el contrato de la compañía principal de los Cachiros; Dijo que iría con Hugo Ardón, a quien se le había dado un puesto en el gobierno en obras públicas a cambio de dinero de la droga.