Hizo una revelación: Quién es Caleb, el anotador del gol del triunfo en juego de tiktokers

¿Quién es Caleb, el anotador del gol de triunfo en juego de tiktokers Honduras vs El Salvador? El joven hizo una confesión luego del partido que sorprendió a varias personas. Esto es lo que se sabe de él.
Noland Caleb es su nombre y anotó el gol del triunfo en el partido ante los tiktokers de El Salvador a los 88 minutos mediante un disparo con derecha fuera de las 16:50.
Caleb fue la gran sorpresa en este partido ya que no jugó la ida en El Salvador, donde los salvadoreños terminaron ganando 3-2-
El gol del joven desató la algarabía en el Morazán de San Pedro Sula, donde hubo más de 15 mil personas.
¿Cuál fue la confesión que hizo? Caleb dijo que no era tiktoker y que fue llamado como refuerzo porque los salvadoreños, en la ida, habían utilizado a exjugadores profesionales que no se dedicaban a las redes.
"No soy tiktoker, vine como refuerzo ya que en El Salvador, Ricky les había metido ‘la cama’, pero estoy por abrir mi cuenta porque ya estoy pegado", admitió el joven
Y añadió: "Jugaba en Liga Mayor en Roatán. Estuve en fuerzas básicas en un tiempo también como Real España aquí en San Pedro Sula y en segunda división, tenemos ahí un poquito aún".
El joven dijo que tiene 25 años, pero que tampoco se dedica al fútbol de manera profesional. Sin embargo, mostró condiciones en el tiempo que estuvo presente.
Noland Caleb le dio el gane a los tiktokers de Honduras, mientras la primera anotación de la Bicolor se registró por intermedio de Supremo.
El partido fue todo un éxito con más de 15 mil personas en el Morazán y más de 300 mil personas viéndolo solo en el YouTube de Supremo.