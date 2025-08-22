  1. Inicio
Fancony aclara el motivo de su ausencia en el duelo ante El Salvador

Fancony explicó las razones de su ausencia en el duelo ante El Salvador, aclarando que no pudo participar por problemas físicos que le impidieron estar en el partido.

  • 22 de agosto de 2025 a las 21:08
El Heraldo Videos