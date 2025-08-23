Policía de Honduras condena atentado que dejó 13 agentes muertos en Colombia

Tegucigalpa, Honduras-. La Policía Nacional de Honduras expresó el viernes su “más enérgico rechazo” y “profundo dolor” por el "atentado terrorista" contra un helicóptero de la Policía de Colombia que en la víspera dejó al menos trece agentes muertos.

En un comunicado, la institución calificó el hecho como un “cobarde atentado terrorista” que cobró la vida de “trece valientes miembros de la Policía Nacional de Colombia mientras cumplían con el sagrado deber de servir y proteger a su nación”.

El ataque ocurrió en la localidad de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), cuando un helicóptero policial que transportaba uniformados para operaciones de erradicación de cultivos ilícitos fue atacado, aparentemente, con un dron. La Policía afirmó que los uniformados fallecieron en un “acto de barbarie que hiere no solo a Colombia, sino a toda la región”, y expresó su solidaridad a las familias de las víctimas, a los compañeros de la institución policial y al pueblo colombiano en general.