Policía de Honduras condena atentado que dejó 13 agentes muertos en Colombia

La institución calificó el hecho como un “cobarde atentado terrorista” que cobró la vida de “trece valientes miembros de la Policía de Colombia cuando cumplían su deber"

  • 23 de agosto de 2025 a las 08:57
La Policía reiteró su compromiso de fortalecer la cooperación con la Policía de Colombia en el intercambio de experiencias y estrategias para la defensa de la seguridad regional.

 Foto: EFE.

Tegucigalpa, Honduras-. La Policía Nacional de Honduras expresó el viernes su “más enérgico rechazo” y “profundo dolor” por el "atentado terrorista" contra un helicóptero de la Policía de Colombia que en la víspera dejó al menos trece agentes muertos.

En un comunicado, la institución calificó el hecho como un “cobarde atentado terrorista” que cobró la vida de “trece valientes miembros de la Policía Nacional de Colombia mientras cumplían con el sagrado deber de servir y proteger a su nación”.

El ataque ocurrió en la localidad de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), cuando un helicóptero policial que transportaba uniformados para operaciones de erradicación de cultivos ilícitos fue atacado, aparentemente, con un dron. La Policía afirmó que los uniformados fallecieron en un “acto de barbarie que hiere no solo a Colombia, sino a toda la región”, y expresó su solidaridad a las familias de las víctimas, a los compañeros de la institución policial y al pueblo colombiano en general.

“Compartimos el sentimiento de indignación y tristeza que hoy embarga a Colombia, conscientes de que la pérdida de estos hombres valientes representa una herida profunda para la seguridad y la paz de América Latina”, señaló el comunicado.

Condenó de "manera categórica a los grupos criminales responsables del ataque", atribuido a disidencias de las FARC, quienes "una vez más demuestran su desprecio por la vida y la estabilidad de los pueblos”.

El mensaje subrayó también la "urgencia de unir esfuerzos en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, males que no conocen fronteras”.

La Policía reiteró su compromiso de fortalecer la cooperación con la Policía de Colombia en el intercambio de experiencias y estrategias para la defensa de la seguridad regional. “La sangre derramada por estos trece héroes será siempre un símbolo de sacrificio y nos convoca a no claudicar en la batalla por un continente más justo y en paz”, concluyó la Policía Nacional, al tiempo que manifestó acompañar “en oración y respeto el duelo del pueblo colombiano”.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

