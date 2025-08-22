Doce muertos deja enfrentamiento entre civiles armados y policías en el norte de México

Monterrey, México.- Un enfrentamiento entre civiles armados y el personal de la Fuerza Civil del estado de Nuevo León (norte de México) deja a doce presuntos delincuentes abatidos este viernes durante “labores de patrullaje y vigilancia”, según informó en un comunicado el Gobierno local.

Además, precisaron que los hechos se registraron en el municipio rural de Doctor Coss, a unos 180 kilómetros al noreste de Monterrey, capital de la entidad.

El enfrentamiento se originó después de que las personas armadas atacaron a elementos de la Fuerza Civil mientras que ésta realizaba un patrullaje por la zona, como parte del "Operativo Muralla", que tiene como objetivo contener el avance del crimen organizado hacia la zona metropolitana del estado.