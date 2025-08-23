Banda marcial del Instituto Superación San Francisco afina su ritmo para los desfiles patrios

A pocos días de los desfiles patrios, la banda marcial del Instituto Superación San Francisco intensifica sus ensayos para ofrecer un espectáculo lleno de ritmo y talento. Más fotografías a continuación.
El director de la agrupación, el profesor Antonio Meza, aseguró que la preparación inició desde principios de este año.
"Nosotros comenzamos a trabajar desde febrero, con pruebas de aptitud musical en marzo y ensayos formales a partir de abril”, explicó Meza a EL HERALDO.
Según el director del centro educativo, actualmente cuentan con un repertorio de alrededor de 16 piezas musicales.
“Entre las más populares tenemos salsa, además de clásicos de Celia Cruz y de los Beatles. También interpretaremos música hondureña de agrupaciones como Silver Star y Banda Ibáñez”, detalló.
La pasión de los estudiantes ha sido clave para mantener el compromiso durante meses de ensayo.
En este último mes, la intensidad de los entrenamientos se ha multiplicado. “Antes ensayábamos tres veces por semana, pero en agosto estamos casi todos los días. Los sábados hacemos ensambles de 8 de la mañana a 3 de la tarde”, puntualizó el director.
Con disciplina, esfuerzo y entusiasmo, la banda marcial del Instituto Superación San Francisco se alista para brillar el 15 de septiembre y mantener la reputación que la ha convertido en una de las más destacadas del país.
Con cada ensayo, los estudiantes del Instituto Superación San Francisco no solo afinan melodías, sino también disciplina, pasión y orgullo patrio.
El 15 de septiembre será la prueba final, cuando sus tambores y trompetas resuenen en las calles, recordando que detrás de cada compás hay meses de esfuerzo y dedicación.
Cada nota que interpreta la banda del Instituto Superación San Francisco es un tributo a la patria.
Es así que la pasión musical guía a los estudiantes del Instituto Superación San Francisco, quienes bajo la dirección del profesor Antonio Meza, perfeccionan cada detalle de su repertorio para los desfiles patrios.