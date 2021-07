¿Las vacunas contra el covid-19 aumentan los senos? Esto dicen los expertos

Pfizer dio a conocer que, hasta ahora, no se habían reportado este tipo de efectos secundarios en sus fármacos. Foto: Canva.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desde el otro lado del mundo muchas son las noticias de mujeres que reportaban un inusual aumento de busto luego de recibir su dosis de la vacuna contra el covid-19.



El efecto secundario se da en personas que se inocularon con Pfizer y Moderna. La inflamación también se puede dar cerca de la axila.

Tras la viralización de los casos de mujeres noruegas que notaron un aumento en el tamaño de sus senos, especialistas afirman que se trata de una hinchazón normal de los ganglios linfáticos que desaparece luego de algunas semanas.

Entonces, ¿No hay un aumento de senos?

No. El médico noruego Steinar Madsen afirmó que el 10% de las mujeres que reciban la vacuna Pfizer tendrán inflamación de ganglios y en consecuencia los senos quedarán expulsados hacia adelante por lo cual parecerán más grandes.



Pfizer dio a conocer que, hasta ahora, no se habían reportado este tipo de efectos secundarios en sus fármacos. Sin embargo, no descartaron la posibilidad de que la vacuna contra covid-19 tenga este tipo de consecuencias.

"Cuando una persona se vacuna contra cualquier cosa, como influenza, BCG, virus del papiloma humano, por mencionar algunos ejemplos de vacunas en la edad adulta, puede tener una inflamación en sus ganglios linfáticos", explicó Claudia Mar, radióloga experta en mama y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México.



Según el estudio de la Sociedad de Imágenes de Seno de Estados Unidos, el 11.6% de los pacientes que recibieron la vacuna de Moderna presentaron ganglios inflamados después de la primera dosis y 16% después de la segunda dosis, mientras que en el caso de Pfizer sucedió con el 0.3% de los pacientes.

¿Por qué se percibe un aumento de los senos?

"La inflamación está asociada a que el sistema inmune que está trabajando, formando anticuerpos, replicando células, para que tengan receptores para esa proteína de espiga del virus”, comenta el médico Jaime Briseño, jefe del Departamento de Clínicas de la Universidad de Guadalajara.

En tanto, los expertos aseguran que las vacunas no tienen ningún efecto a nivel de glándula mamaria ni tienen hormonas entre sus componentes como para "aumentar" el tamaño de los senos. Asimismo señalan que la hinchazón se puede dar en los ganglios linfáticos de la axila, de la caja torácica y del área de la clavícula, sobre todo del lado del cuerpo donde fue aplicada la vacuna.

Como la inflamación de los senos también se relaciona con la presencia de cáncer de mamas, los médicos recomiendan que si alguna mujer quiere realizarse una mamografía debe dejar pasar de cuatro a seis semanas después de haber recibido la vacuna.

