Clinton Bennett marca al 80' y pone el 3-1 para Olimpia

Clinton Bennett anotó al minuto 80 tras un preciso centro de Pinto, poniendo el 3-1 a favor de Olimpia y consolidando el dominio merengue en la recta final del partido.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 19:27
El Heraldo Videos