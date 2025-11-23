Ambulancia que trasladaba heridos de Santa Bárbara sufre accidente en Cofradía

Cofradía, Cortés.- Una unidad de ambulancia que trasladaba heridos del accidente de la caravana política del Partido Nacional y Liberal en Santa Bárbara sufrió un aparatoso accidente a la altura de la colonia San Jorge, sector Cofradía , zona norte de Honduras .

La ambulancia trasladaba al Mario Catarino Rivas a pacientes graves de ese hecho, pero lamentablemente se estrelló contra un autobús en el sector Cofradía .

En el incidente, el conductor resultó gravemente herido y quedó atrapado entre el amasijo de hierro, quedando también adentro de la unidad los heridos que eran trasladados del hospital de Santa Bárbara a San Pedro Sula.

En el accidente resultaron dos personas seriamente afectadas. Los vecinos salieron a socorrer a los heridos. Minutos más tarde se confirmó que uno de los heridos que eran trasladados murió, luego de salir disparado a causa de la colisión.

Un trágico accidente en una caravana política del Partido Nacional y Partido Liberal dejó hasta el momento un saldo de nueve personas fallecidas y al menos 30 heridos en la comunidad de Loma Larga, en el municipio de Colinas, Santa Bárbara.

El percance ocurrió debido a una supuesta falla mecánica en el sistema de frenos del camión, provocó que el vehículo volcara mientras transportaba a decenas de personas.

Entre el sitio del accidente y el Hospital Santa Bárbara Integrado hay al menos media hora de distancia. Entre el caos por ayudar a los sobrevivientes, lo que urgía era trasladarlos y para ello se emplearon patrullas policiales, carros particulares y algunas ambulancias que llegaron a la escena.