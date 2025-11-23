Video: momento en que camión que trasladaba a militantes sufre accidente en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Un video grabado por uno de los simpatizantes del Partido Liberal (PL) captó el momento exacto en el que un camión con otros militantes se volcó tras el exceso de velocidad en el que se conducía en Santa Bárbara.
En la grabación, que dura 15 segundos, se observa la caravana de motos, mototaxis y otros vehículos particulares con sus militantes liberales, en pleno cierre de campaña electoral.
Mientras una de las personas iba grabando el momento político, se observa cuando un camión desenfrenado se lleva de encuentro a un motociclista y luego se vuelca.
La misma grabación muestra que, segundos después, el vehículo queda accidentado, mientras los que iban en la otra unidad se bajan gritando.
En otros videos se muestra a algunos de los ocupantes que quedaron atrapados debajo de las llantas del camión, mientras que a otro de ellos el rostro le quedó totalmente destrozado y aplastado.
Se conoció que al menos entre 25 y 30 personas resultaron heridas, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial de la zona
Los partidos políticos han realizado varias actividades en el marco de sus cierres de campaña este fin de semana, pues el martes inicia oficialmente el silencio electoral previo a las elecciones del 30 de noviembre.