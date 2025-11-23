Video: momento en que camión que trasladaba a militantes sufre accidente en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Un video grabado por uno de los simpatizantes del Partido Liberal (PL) captó el momento exacto en el que un camión con otros militantes se volcó tras el exceso de velocidad en el que se conducía en Santa Bárbara.

En la grabación, que dura 15 segundos, se observa la caravana de motos, mototaxis y otros vehículos particulares con sus militantes liberales, en pleno cierre de campaña electoral.

Mientras una de las personas iba grabando el momento político, se observa cuando un camión desenfrenado se lleva de encuentro a un motociclista y luego se vuelca.