  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Real España enfrenta a Motagua en la jornada 18 de la Liga Nacional

Real España buscará sumar tres puntos en casa ante un Motagua que llega golpeado por sus últimos resultados. La plantilla aurinegra se prepara para el duelo de la jornada 18 en el Estadio Francisco Morazán, en un partido clave de la Liga Nacional.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 18:57
El Heraldo Videos