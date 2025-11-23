  1. Inicio
¡Golazo de Yustin Arboleda! Penal al minuto 13 enciende el partido

Yustin Arboleda abrió el marcador al minuto 13 con un potente disparo desde el penal que venció al portero Samudio. Un inicio eléctrico para el partido que mantiene a los aficionados al borde de sus asientos.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 17:46
El Heraldo Videos