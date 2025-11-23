  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Minuto 54: ¡GOOOOOL de Messiniti!​​​​​

Al minuto 54, Messiniti definió con calma y precisión ante Menjívar, abriendo el marcador y elevando la emoción del partido. La acción aumenta la intensidad en la cancha y mantiene a los fanáticos expectantes.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 18:56
El Heraldo Videos