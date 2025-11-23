  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

Bajo un aguacero, Marathón calienta para el clásico ante Olimpia en el Chelato Uclés

A pesar de la intensa lluvia, los jugadores de Marathón completan su calentamiento táctico y físico en el Estadio Chelato Uclés, afinando detalles antes de medirse ante Olimpia en un clásico decisivo del fútbol hondureño.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 17:21
El Heraldo Videos