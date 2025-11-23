  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos deportes

¿Se suspenderá el clásico? Fuerte lluvia azota Tegucigalpa antes de Olimpia vs Marathón

Una intensa lluvia cae sobre Tegucigalpa antes del partido entre Olimpia y Marathón, generando dudas sobre la realización del clásico. A pesar del mal clima, la expectativa y emoción por el duelo se mantienen.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 17:22
El Heraldo Videos