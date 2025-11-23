Elecciones Honduras 2025
Selección de Honduras
Miss Universo 2025
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Chatbot inteligente
Inicia un chat
Avatar interactivo
Conversa sin límites
Chatbot inteligente
Explora propuestas de campaña
Avatar interactivo
Resuelve tus dudas del proceso
◀
Perfiles
Candidatos
Cómo
Votar
Dónde
Votar
Chekeabot
Noticias
▶
FALTAN
30
DÍAS
05
HORAS
01
MIN
01
SEG
SEGUIR COBERTURA
FALTAN
30
DÍAS
05
HORAS
01
MIN
01
SEG
SEGUIR COBERTURA
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos deportes
¿Se suspenderá el clásico? Fuerte lluvia azota Tegucigalpa antes de Olimpia vs Marathón
Una intensa lluvia cae sobre Tegucigalpa antes del partido entre Olimpia y Marathón, generando dudas sobre la realización del clásico. A pesar del mal clima, la expectativa y emoción por el duelo se mantienen.
Alex Pérez
seguir +
23 de noviembre de 2025 a las 17:22
El Heraldo Videos
Videos deportes
Clinton Bennett marca al 80' y pone el 3-1 para Olimpia
Cortesía
Videos deportes
Real España enfrenta a Motagua en la jornada 18 de la Liga Nacional
Grupo OPSA
Videos deportes
Minuto 54: ¡GOOOOOL de Messiniti!
Cortesía
Videos deportes
¡Golazo de Yustin Arboleda! Penal al minuto 13 enciende el partido
Cortesía
Videos deportes
Bajo un aguacero, Marathón calienta para el clásico ante Olimpia en el Chelato Uclés
Alex Pérez
Videos deportes
¿Se suspenderá el clásico? Fuerte lluvia azota Tegucigalpa antes de Olimpia vs Marathón
Alex Pérez
Videos deportes
Majestuosa llegada de la barra del Olimpia al Estadio Nacional para disfrutar del duelo ante Marathón
Carlos Castellanos
Videos deportes
Barra del Olimpia les hizo la encerrona y encaró a jugadores previo a clásico ante Marathón
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Cánticos y fuegos pirotécnicos: Olimpia no piensa perder en casa ante Marathón
Carlos Castellanos
Videos deportes
Cristiano Ronaldo se luce con espectacular gol de chilena que le da la vuelta al mundo
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Estrella Roja se corona campeón de la Liga de Ascenso de Honduras
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Así fue el póker de goles Erick "Yio" Puerto que le dio el triunfo al Platense ante Choloma en Liga Nacional
Redacción El Heraldo