Messiniti acorta distancias al 88' y pone el 3-2 en contra de Olimpia

Messiniti anotó su doblete desde el penal al minuto 88, con frialdad y un potente disparo de derecha, acortando distancias y poniendo a Olimpia en desventaja parcial, manteniendo la emoción hasta el final del partido.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 19:11
El Heraldo Videos