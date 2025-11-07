La enfermedad renal crónica es la novena causa principal de muerte en el mundo

Washington, Estados Unidos.-La enfermedad renal crónica se ha más que duplicado en el mundo desde 1990 y, en 2023, fue la novena causa de muerte. América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor prevalencia (15,4 %), con Haití, Panamá, México, Costa Rica y Nicaragua entre los países con mayor carga. Esta enfermedad afecta a casi 800 millones de personas y en 2023 fue la responsable de casi 1,5 millones de fallecimientos (un aumento del 6 % desde 1993), según publica en The Lancet el programa de investigación Carga Global de Enfermedades. El estudio está dirigido por la NYU Langone Health, la Universidad de Glasgow y el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington. Alrededor del 14 % de los adultos de 20 años o más padece enfermedad renal crónica (ERC). Los casos leves pueden no presentar síntomas, mientras que los más graves pueden requerir diálisis, terapia de reemplazo renal o un trasplante de órgano.

La diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad son los principales factores que impulsan la ERC, junto con riesgos dietéticos y factores ambientales Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A diferencia de la mayoría de las principales causas de muerte, las tasas de mortalidad continúan aumentando a nivel mundial, señala el estudio. La prevalencia más alta, según el informe, se observó en África del Norte y Oriente Medio (18,0 %), Asia meridional (15,8 %) y África subsahariana (15,6 %). América Latina y Caribe es la cuarta región con mayor prevalencia estandarizada por edad de ERC (15,4 %). Países como Haití (22 %), Panamá (21 %), México (19 %) y Costa Rica (19 %) presentan algunas de las tasas más altas del mundo. Nicaragua también se encuentra entre los países con las tasas más altas de mortalidad estandarizada por edad debido a la ERC, con 107,3 muertes por cada 100.000 habitantes en 2023, indicó el IHME. China y la India, con algunas de las poblaciones más numerosas del mundo, tienen el mayor número de personas afectadas (152 millones y 138 millones, respectivamente).