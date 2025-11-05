El error secreto: Lo que nadie te dice sobre el entrenamiento de glúteos

“Los genes juegan un papel fundamental en el ejercicio y en el moldeamiento del cuerpo. De acuerdo con el tipo de cuerpo, se debe adaptar la rutina. Por ejemplo, si tiene facilidad para subir de peso, lo ideal es combinar el entrenamiento de fuerza con sesiones de cardio para mantener los glúteos firmes y definidos”, explica Ronerd Zaldaña, entrenador personal y experto en gestión del rendimiento físico.