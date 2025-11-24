Empresas retiraron demandas ante el CIADI a cambio de subir kilovatio hora

Tegucigalpa, Honduras.- El retiro de millonarias demandas en materia energética en contra del Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) tiene otras connotaciones. Las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de la Procuraduría General de la República (PGR) tildaron esta acción como una “victoria popular”, pero lo que hubo fue una negociación con dos empresas, a las que les ofrecieron un mayor costo por kilovatio hora (kVh) y ampliación de la vigencia del contrato, aseguró una fuente a EL HERALDO.

El pasado 5 de noviembre el gerente interino de la ENEE, Erick Tejada y Manuel Díaz Galeas, procurador de la República, anunciaron el retiro de las demandas de Scatec ASA (caso CIADI ARB/23/12) y Norfund and KLP Norfund Investments AS (caso CIADI ARB/23/13) que podrían haber provocado un perjuicio de 10,500 millones de lempiras. “Estas dos demandas fueron presentadas y registradas en el CIADI en abril de 2023 y fueron promovidas reclamando al Estado de Honduras una cuantía cada una de 200 millones de dólares”, dijo el procurador de la República.

Tejada indicó que “este acuerdo que hemos llegado con los grupos Norfund y Scatec corresponde a cuatro contratos solares de energía que se sometieron a la renegociación (de 18 contratos) y logramos llegar a un convenio que antes estaban alrededor de 16 y 17 centavos de dólar se bajaron a 11 centavos de dólar”.

No obstante, una fuente oficial que conoce el caso sostuvo que lo que hubo fue un arreglo, a las dos empresas solares se les reconocerá 20 centavos de dólar por kilovatio hora, por lo que recibirán 5.28 lempiras por kilovatio cuando facturaban 4.84 lempiras.

Agregó que “a esas empresas también se les pagó la deuda; ellos tienen dos proyectos en operación y dos PPA (contratos) más que negociaron”. Sin embargo, sostuvo que “al final los noruegos se van del país, están vendiendo ese paquete de activos más los PPA, lo que hicieron fue sacar la plata e irse del país”.