Empresas retiraron demandas ante el CIADI a cambio de subir kilovatio hora

Tegucigalpa, Honduras.- El retiro de millonarias demandas en materia energética en contra del Estado de Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) tiene otras connotaciones. Las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de la Procuraduría General de la República (PGR) tildaron esta acción como una “victoria popular”, pero lo que hubo fue una negociación con dos empresas, a las que les ofrecieron un mayor costo por kilovatio hora (kVh) y ampliación de la vigencia del contrato, aseguró una fuente a EL HERALDO.
El pasado 5 de noviembre el gerente interino de la ENEE, Erick Tejada y Manuel Díaz Galeas, procurador de la República, anunciaron el retiro de las demandas de Scatec ASA (caso CIADI ARB/23/12) y Norfund and KLP Norfund Investments AS (caso CIADI ARB/23/13) que podrían haber provocado un perjuicio de 10,500 millones de lempiras. “Estas dos demandas fueron presentadas y registradas en el CIADI en abril de 2023 y fueron promovidas reclamando al Estado de Honduras una cuantía cada una de 200 millones de dólares”, dijo el procurador de la República.
Tejada indicó que “este acuerdo que hemos llegado con los grupos Norfund y Scatec corresponde a cuatro contratos solares de energía que se sometieron a la renegociación (de 18 contratos) y logramos llegar a un convenio que antes estaban alrededor de 16 y 17 centavos de dólar se bajaron a 11 centavos de dólar”.
No obstante, una fuente oficial que conoce el caso sostuvo que lo que hubo fue un arreglo, a las dos empresas solares se les reconocerá 20 centavos de dólar por kilovatio hora, por lo que recibirán 5.28 lempiras por kilovatio cuando facturaban 4.84 lempiras.
Agregó que “a esas empresas también se les pagó la deuda; ellos tienen dos proyectos en operación y dos PPA (contratos) más que negociaron”. Sin embargo, sostuvo que “al final los noruegos se van del país, están vendiendo ese paquete de activos más los PPA, lo que hicieron fue sacar la plata e irse del país”.
Las demandantes
Scatec opera la planta solar Agua Fría, la que se ubica en Nacaome, Valle, con una capacidad instalada de 50 megavatios.
Norfund construyó en Namasigüe, Choluteca la planta Los Prados, con una capacidad de 31 megavatios. Ambas empresas de capital noruego demandaron al Estado de Honduras por incumplimiento de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones (LPPI), la que se aprobó mediante Decreto 51-2011, de acuerdo con información publicada en el portal de CIADI.
Las plantas Agua Fría y Los Prados entraron en operación en 2015, lo que las hizo acreedoras a un incentivo de tres centavos de dólar por kilovatio generador, el que cedieron a cambio de la expansión de contrato de 20 años firmado, así como de potencia, reveló una fuente del sector.
Negociación
“El problema de las demandas de estas empresas surgió por la aplicación del decreto 46-2022 (Ley Especial de Energía) que los querían obligar a negociar una rebaja bajo la amenaza de expropiación y por eso metieron al CIADI el reclamo como medio de protección. Al final terminaron negociando una leve rebaja al precio unitario, les prometieron pagarles la deuda total a corto plazo y por eso retiraron la demanda”, explicó a EL HERALDO el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar.
Sostuvo que “no es un logro porque fue más bien que se subsanó un problema creado por la misma estatal; actualmente el precio unitario de tecnología solar de los que no han negociado anda por 14.5 centavos de dólar el kilovatio hora y se está negociando una reducción a 11.4 centavos, siendo una rebaja pírrica, ya que la energía es poca y casi no tiene incidencia en la tarifa”.
Desde la ampliación en la duración de los convenios hasta aumento en la capacidad de generación se planteó con las adendas a 18 contratos energéticos renegociados que se aprobaron a inicios de febrero pasado en el Congreso Nacional, traduciéndose en una rebaja total de 29,698.1 millones de lempiras en costos para la ENEE.