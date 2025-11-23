  1. Inicio
Majestuosa llegada de la barra del Olimpia al Estadio Nacional para disfrutar del duelo ante Marathón

La barra del Olimpia hizo una entrada imponente al Estadio Nacional, creando un ambiente electrizante antes del duelo contra Marathón. La pasión de los seguidores albos promete un clásico lleno de emoción y apoyo incondicional.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 17:19
El Heraldo Videos