Brasil confirma primer caso de viruela del mono

BRASILIA, BRASIL.- La secretaría de Salud de Sao Paulo confirmó este jueves el primer caso de viruela del mono en Brasil, un hombre de 41 años que viajó a España y Portugal.

“La confirmación vino del Instituto Adolfo Lutz luego de la realización de un diagnóstico diferencial de detección por RT-PCR del virus Varicela Zoster (negativo)” y otro análisis que identificó “el genoma del Monkeypox Virus”, precisó un comunicado de la secretaría de Salud.

La OMS ya ha registrado más de 1,000 casos confirmados en 29 países en los que la enfermedad no es endémica, con un mayor número en Reino Unido, España, Portugal, Canadá y Alemania.

El primer contagiado reportado en Brasil cuenta con un “historial de viaje para Portugal y España”, uno de los países que concentra el mayor número de casos de la enfermedad.

El hombre, de quien no se reveló la identidad, vive en la capital de Sao Paulo y está internado con “buen estado clínico”, mientras que todos sus contactos están siendo vigilados.

Desde la semana pasada, el centro de vigilancia epidemiológica y la alcaldía de Sao Paulo investigan también a otra paciente, una mujer de 26 años, residente de la capital paulista.

La viruela del mono es considerada una enfermedad viral rara transmitida por el contacto próximo con una persona infectada y con lesiones en la piel.

Los primeros síntomas pueden ser fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y en la espalda, escalofríos o cansancio. Las lesiones en la piel se desarrollan entre el primer y tercer día desde la aparición de los síntomas.

Las autoridades paulistas recomendaron el lavado de manos, higienizar cualquier material utilizado por una persona enferma y evitar contacto próximo para evitar contagios.

La enfermedad, que se identificó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo, actualmente es considerada endémica en una docena de países africanos.

Su aparición en países no endémicos preocupa a los expertos. Hasta el momento los casos confirmados en regiones no endémicas son generalmente benignos y no se han reportado muertes.

