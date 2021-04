Vacunados con las dos dosis podrán viajar sin pruebas ni cuarentenas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Los estadounidenses que ya hayan sido vacunados pueden volver a incluir los viajes a su lista de actividades, de acuerdo con unas directrices emitidas el viernes por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.



Los CDC (por sus siglas en inglés) actualizaron sus directrices para señalar que las personas que ya hayan recibido las dos dosis de la vacuna pueden viajar dentro del país sin tener que someterse a una prueba de coronavirus o colocarse en cuarentena a su regreso.



Anteriormente, la agencia había pedido evitar los viajes no esenciales incluso a las personas ya vacunadas, pero señaló que actualizaría sus directrices a medida que más personas fueran inoculadas y tuviera más pruebas sobre la protección que dan las vacunas.



“Todos los días recibimos más información y cambiamos las directrices con base en los datos existentes”, dijo el médico Ali Khan, decano del Colegio de Salud Pública de la Universidad de Nebraska.



Khan dijo que la actualización refuerza la seguridad y efectividad de las vacunas, y que es otro incentivo para que la gente se vacune.



De acuerdo con los CDC, cerca de 100 millones de personas en Estados Unidos, o alrededor del 30% de la población, han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Se considera que una persona está totalmente vacunada dos semanas después de recibir la última dosis requerida de una vacuna.



El organismo recomendó que la gente que todavía no esté vacuna siga evitando los viajes no esenciales.

VEA: EEUU lanza campaña en inglés y español para fomentar la vacunación anticovid

Las nuevas directrices señalan que

1. La gente que haya recibido las dos dosis de la vacuna puede viajar dentro de Estados Unidos sin necesitad de someterse a una prueba de coronavirus o de colocarse en cuarentena. Aún deberán portar mascarillas, cumplir con las medidas de distanciamiento social y evitar multitudes, señaló la agencia.



2. Para los viajes internacionales, la agencia dijo que la gente vacunada no debe presentar una prueba negativa de COVID-19 antes de partir, pero algunos destinos pueden requerirla.



3. La gente vacunada aún debe dar negativo al COVID-19 antes de abordar un vuelo con destino a Estados Unidos, y volverse a realizar una prueba tres o cinco días después de haber regresado. No deben colocarse en cuarentena. La agencia mencionó la posible introducción de las variantes del virus y las diferencias en la cobertura de las vacunas en todo el mundo en sus directrices sobre viajes internacionales.