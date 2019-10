Estudiantes convocan marcha satírica contra gobierno en Nicaragua

MANAGUA, NICARAGUA. - Estudiantes nicaragüenses convocaron este martes a una marcha denominada "de la burla" contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, pese a que no fue autorizada por la policía.



"En esta marcha de la burla, usaremos la creatividad y la sátira" contra el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, dijeron en rueda de prensa estudiantes de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y Justicia (CUDJ).

La dirigente Alejandra López dijo que la CUDJ entregó a la policía una notificación para realizar la marcha el jueves en Managua, pero las autoridades dijeron que no cumplen los requisitos para celebrarla.



López dijo, no obstante, que los alumnos van a mantener la movilización y que invitaron a la población a sumarse "con disfraces, máscaras y sátira contra la ridiculez" del gobierno.



"Aquí seguimos resistiendo desde nuestras posibilidades (...), burlándonos de alguna manera de todo lo que representa" el gobierno, manifestó Ariel Centeno, miembro de la CUDJ.



"El llamado es insistir y resistir desde donde estemos. Tenemos amigos presos, muertos, pero si no continuamos, esto no va a cambiar", dijo Centeno.

Cabeza de las protestas

La CUDJ, aglutina a estudiantes de varias universidades del país, quienes estuvieron al frente de las protestas contra una reforma a la seguridad social en abril de 2018, que desató una ola de represión contra opositores en todo el país.



Tal represión a las masivas protestas opositoras hundió a Nicaragua en una grave crisis política que dejó 325 muertos, 62,500 exiliados y cientos de encarcelados, según organismos humanitarios.



En septiembre de 2018, las autoridades de seguridad declararon ilegal las manifestaciones y advirtieron que detendrían a sus organizadores.

