"Los sueños sí se cumplen": Lees Sarmiento, la hondureña que desafió las adversidades para conseguir un trasplante de riñón

Megan Morazán

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Siempre me dije que no iba a morir en una máquina de diálisis.." pese a que "todo el mundo se reía de mí. Yo les decía: 'No es mi tiempo', pero estoy en la lista'...", confesó Lees Sarmiento a EL HERALDO.

Nacida en la ciudad de San Pedro Sula, un 13 de julio de 1976, esta hondureña debió enfrentar desde el primer minuto de su vida una triste realidad: ser diagnosticada con una insuficiencia renal aguda y que 25 años más tarde amenazaría con volverse letal.

Sin embargo, sus ganas de vivir, esfuerzo y perseverancia la llevaron a buscar una nueva oportunidad y que llegó muchos años más tarde desde otro continente ajeno al suyo.

¿Lo imposible realmente es posible? "Sí", contestó en entrevista a este rotativo. Al final, "todos estamos en lista de espera... hasta para morir". Aquí su historia.

De sufrir en Honduras a vivir en España

¿Quién es Lees Sarai Sarmiento?

Soy la segunda de cuatro hermanos. Tengo una hija de 24 años que ahora me ha hecho abuela de una niña de cuatro meses. Soy Perito en Computación, pero desde que estaba en Honduras y empecé a sufrir osteoporosis y someterme a la diálisis, ya no pude laborar sino que subsistía con una pensión.

También soy fundadora del Grupo Apoyo a Pacientes Renales del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula.

¿Qué hay sobre su experiencia como boxeadora?

En ese tiempo no había mujeres boxeando y me incluí en el Boxing Club de San Pedro Sula. Representé a Honduras en torneos femeninos, en Nicaragua y en El Salvador. Pero, a raíz de la enfermedad me tocó dejar el deporte.

¿Por qué decide mudarse a España?

Yo me iba deteriorando día con día. Tenía una excuñada que vive aquí (en Barcelona) desde hace varios años y hablando una noche con ella me dijo que por qué no me venía para acá, debido a mi enfermedad. Yo no me había planteado la idea (hasta entonces).

En Honduras ya había tenido tres intentos de trasplante, pero por A o por B nunca me los hicieron. Mi papá era el donante de riñón, él estaba vivo en ese momento. Falleció el año pasado.

¿Y luego qué pasó?

Me mudé en el 2016. Lo conversé con mi mamá a la mañana siguiente y ella me dijo que sí. Me apoyó en todo, económica y moralmente. Mi situación ya era deplorable, me estaba consumiendo la enfermedad y por eso me vine, buscando mi tan anhelado trasplante de riñón.

¿Logró obtener el tratamiento?

Sí, el tratamiento me lo dieron desde que yo vine. Hubo ángeles en mi camino. A los tres años de estar en lista de espera sucedió mi trasplante, el 7 de junio de 2019.

¿Cómo es su vida ahora?

Ahora me siento super feliz y contenta. Lo mejor que pude hacer es venirme para acá, porque en Honduras ya estuviera muerta. De hecho, todos mis compañeros que quedaron allá ya están muertos.

Yo soy trasplantada, pero las secuelas que me dejó la calidad de diálisis de mi país fueron tremendas. Tengo osteoporosis, artrosis y otras complicaciones más. Tengo una discapacidad del 66%.

¿Cuál es su opinión sobre la atención a pacientes renales en Honduras?

Me da mucha tristeza que a los pacientes renales no se les mire como pacientes, sino como billetes caminando. Me tocó pelear, hacer manifestaciones masivas para poder hacer una diálisis.

Es vergonzo y penoso que se tenga que luchar por una calidad de vida, una pésima calidad de vida. Debido a ello, tengo de no ver a mi familia seis años. Estoy con asilo político.

Luego de una intensa lluvia, viene la calma y se deja de estar en lista de espera. Un libro de desamor, amor, apoyo y también tristeza... una terapia que le devolvió el sentido a los días de esta hondureña.

¿Cómo decide escribir un libro basado en estas vivencias?

A las dos semanas exactas de estar acá en España, decidí salir con mi prima y tuvimos un accidente en el autobús. Me fracturé todo el lado derecho de mi cuerpo y fui directo al hospital. Eso fue lo primero que conocí de España, el hospital.

Luego me fue agarrando la melancolía tras extrañar a mi familia, porque somos muy unidos. Me hacían mucha falta. Caí en una depresión (en mi vida había sufrido depresiones), no podía caminar, las diálisis… me cogió una depresión bárbara.

Yo hablaba con mi cuñado, él es norteamericano, y me dijo: ‘Por qué no plasma todo en un libro, coja papel y lápiz y escriba… Eso le va a servir como terapia. Al pobre ya lo tenía cansado de tantas llamadas seguramente, ja, ja, ja.

Entonces, comencé a escribir, lo fui hilvanando y me fue gustando.

'En lista de espera' es un libro que nació del puño y letra de Lees Sarmiento, con el objetivo de expresar todas sus alegrías y también tristezas.

¿Cuánto tiempo le tomó culminarlo?

Un año y meses. Yo escribía y había momentos en los que debía hacer una pausa porque no podía parar de llorar. Es impresionante cómo me sirvió de terapia. Fue lo mejor que pude hacer.

Llevaba como dos cuadernos, no tenía computadora… pero, luego conseguí una y lo transcribí. Mi prima me presentó a un escritor y editor, junto con él trabajé y editamos mi libro.

¿A qué se debe su nombre: 'En lista de espera'?

Este libro está escrito desde la espontaneidad. Estuve 18 años en lista de espera y siempre me dije que no iba a morir en una máquina de diálisis. Todo el mundo se reía de mí, cuando regresaba de Tegucigalpa mis compañeros se reían de mí y me decían: ‘Cómo te fue con el trasplante’. Yo les decía: ‘No es mi tiempo, pero estoy en la lista’.

¿Cuál es el mensaje que desea transmitir con este libro?

Me sentiría honrada de ver que todo mi esfuerzo y todas las lágrimas que me ha sacado este libro, pueda llegar a manos de muchas personas. Que sepan que siempre existe una salida, que para todo hay una solución, que este libro vale la pena leerlo.

Busquen su salida, no se sienten a esperar la muerte. Busquen hasta por debajo de las piedras, tenemos que planear y pensar en el futuro. No deben rendirse nunca, los sueños sí se cumplen.

¿De qué forma se puede adquirir?

Está de venta en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Puede adquirirse al número 3250-6553 por un valor de L 300. También en España con un costo de € 11 y en Estados Unidos por € 26 a través de un envío certificado por correo.

El libro cuenta con 26 capítulos y 119 páginas.



Luego de la aceptación recibida, ¿planea seguir escribiendo?

Sí, me han pedido la continuación del libro y en eso estamos poco a poco.

¿Qué otras metas se plantea en el futuro?

Deseo recuperarme y poder tomar las riendas del Grupo Apoyo a Pacientes Renales en Honduras y (posteriormente) poder formar un Grupo Apoyo a Pacientes Renales en Barcelona, dirigido a compatriotas hondureños. Mi sueño es convertirlo en una fundación y ayudar a muchos pacientes.

