Dinamarca: Hondureño logra destacarse al diseñar exitoso programa de inteligencia artificial

Redacción

COPENHAGUE, DINAMARCA.- Con un proyecto nada menos que de inteligencia artificial, otro hondureño logró destacarse en uno de los grupos más importantes de Dinamarca, el Salling Group.

Óscar Alfonso Puerto Meléndez de 35 años de edad, consiguió diseñar un programa de simulación de jazz que busca entender la comunicación no verbal que ocurre entre los músicos cuando están tocando.

VEA: Este viernes 4 de junio inicia enrolamiento para hondureños en 14 ciudades de EEUU

Un ejemplo de ello sería el momento justo cuando el guitarrista hace contacto visual con el baterista indicando que debe aumentar el tiempo de la canción. En otras palabras, el estudio trata de imitar esta comunicación no verbal de forma autónoma al ejecutarse una melodía.

Sin embargo, el éxito del connacional no llega hasta ahí. La semana pasada, medios de Islanda publicaron un artículo sobre la tesis de Alfonso Puerto, quien se ha convertido en todo un genio de la tecnología artificial.

El texto títulado como "Primer hondureño en publicar en el campo de creatividad computacional", significó orgullo y satisfacción para el catracho, puesto que las clases y la Universidad de Islandia representaban un desafío y mucha complejidad.

Y por si eso fuera poco, el estudiante también tuvo la oportunidad de viajar a Atlanta, Estados Unidos, para desarrollar la presentación de dicho programa en la Universidad Tecnológica de Georgia.

+'U-WAK Designs': Hondureñas marcan tendencia con fabulosas prendas personalizadas

¿Cómo nace el proyecto científico?

La iniciativa del estudio comenzó en 2017, cuando el hondureño estaba culminando su maestría en ciencias de la comunicación y quería -como proyecto final- encontrar algo que lo motivara a escribir todos los días.

A raíz de esto, decidió dar paso a su proyecto como una herramienta de comunicación, orientada a la comunidad de desarrolladores que tratan de entender la inteligencia artificial en el contexto musical.

“Toda mi vida tuve el sueño de ser músico. Estudiar música es una decisión arriesgada porque no te garantiza que llegarás a triunfar en grande; así que me dio un poco de miedo y me dediqué a la computación. Luego quise combinar la música con la programación; fue la mejor combinación que pude hacer ya que desde ahí nació el proyecto de basar mi tesis en inteligencia artificial y música", expresó Puerto a la revista Honduras Tips.

DE INTERÉS: Hondureño es seleccionado para participar en proyecto artístico de China

El compatriota escribió el código del programa totalmente solo, bajo la asesoría de un supervisor de su maestría y un músico que le enseñó a leer la música en el pentagrama, así como a entender la teoría musical.

Óscar Puerto es un científico trilingüe puesto que habla español, inglés e islandés.



"Sueñen en grande"

Óscar es origario de Tegucigalpa, Francisco Morazán. En 2012 obtuvo su primer título universitario de ingeniero en informática y, posteriormente, se enroló en el programa de maestrías de Islandia. En esta nación europea alcanzó a graduarse con un máster en ciencias de la computación.

"Los hondureños vivimos en un país donde crecemos pensando que si no tenemos las influencias o el apellido correcto estamos destinados a no poder llegar a materializar nuestros sueños. Lo que muchas veces nos lleva a conformarnos. Casi siempre nos ponemos límites innecesarios (...). Sin embargo, este pensamiento es totalmente equivocado, son muchos los ejemplos de hondureños que han triunfado en países desarrollados", concluyó diciendo Puerto.





LEA TAMBIÉN: Salir del peligro, pero no por mucho tiempo: el drama de una familia hondureña en EEUU