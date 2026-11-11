Arrestan a hondureño que amenazó con llevar una bomba en vuelo de United Airlines

Luisiana, Estados Unidos.- Un hondureño de 34 años fue arrestado el pasado lunes 9 de noviembre en Estados Unidos luego de protagonizar un incidente de seguridad a bordo de un avión de United Airlines, donde presuntamente afirmó que llevaba una bomba e intentó ingresar a la cabina de mando de la aeronave.
El detenido fue identificado como Rony Alexander Gómez, quien habría generado momentos de tensión durante el vuelo 2174, que cubría la ruta entre Newark, Nueva Jersey, y Nueva Orleans, Luisiana.
De acuerdo con los reportes de las autoridades estadounidenses, el pasajero comenzó a comportarse de manera irracional durante el trayecto y manifestó a los integrantes de la tripulación que llevaba un artefacto explosivo.
Además, el hondureño habría intentado acercarse a la cabina de los pilotos, situación que obligó a activar los protocolos de seguridad ante el riesgo que representaba para las personas que viajaban en el avión.
La aeronave, un Boeing 737 MAX 9 que transportaba a 46 pasajeros y seis miembros de la tripulación, logró aterrizar sin inconvenientes en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans.
Una vez en tierra, agentes de la Oficina del Sheriff de Jefferson Parish abordaron el avión y arrestaron al sospechoso sin que se registraran incidentes adicionales.
Posteriormente, Gómez fue trasladado al Centro Correccional de Jefferson Parish, donde quedó bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
Pasado marcado por las deportaciones
El caso tomó mayor relevancia luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informara que el hondureño había sido expulsado del territorio estadounidense en dos ocasiones anteriores.
Según la institución, Gómez fue deportado en 2011 y nuevamente en 2014, después de ingresar de manera irregular al país norteamericano.
Sin embargo, en 2019 fue detenido otra vez tras un nuevo intento de ingreso irregular, aunque recuperó su libertad en enero de 2020 por orden de un juez de inmigración, mientras permanecía pendiente su proceso de deportación.
Tras el reciente incidente a bordo del avión, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una solicitud de retención migratoria para mantenerlo bajo custodia.
Los cargos que enfrenta en Estados Unidos
De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Jefferson Parish, el hondureño fue registrado por los cargos de comunicar información falsa sobre un supuesto plan de incendio provocado y aterrorizar a la población.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional también informó sobre señalamientos relacionados con amenazas de bomba, amenazas terroristas y conducta desordenada.
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La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que investigará lo ocurrido durante el vuelo de United Airlines, mientras las autoridades judiciales evalúan las acciones correspondientes.