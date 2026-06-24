Sala Constitucional admite recurso de amparo contra conformación del CCEPL

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de amparo administrativo contra la conformación del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) y otorgó la suspensión del acto reclamado, una decisión que modifica temporalmente la integración de ciertos miembros en la dirigencia partidaria. La resolución tiene efectos directos sobre dos cargos dentro del órgano de dirección liberal que habían sido asignados a integrantes vinculados al movimiento de Salvador Nasralla, ya que con la medida cautelar, los nombramientos quedan suspendidos temporalmente. El recurso, promovido por el abogado Mariano Torres como apoderado legal del movimiento político interno del Partido Liberal, surgió a partir de desacuerdos en torno a la distribución de espacios dentro del CCEPL, donde sectores liberales cuestionaron la integración al considerar que posiciones que correspondían a una corriente política interna fueron otorgadas a representantes de otro movimiento político.

Frente a ese panorama, Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, explicó que la decisión se produjo luego de varios recursos promovidos en las instancias electorales correspondientes y tras la solicitud para anular la integración del máximo órgano de dirección liberal. "La Sala Constitucional ya se pronunció, una vez se que se recibieron todos los antecedentes de manera provisional, se otorgó la medida de suspensión hasta antes de dictar la sentencia, y aplicar las medidas cautelares que la ley establece", explicó el Duarte. Pese a eso, Duarte enfatizó en que la resolución no significa una sentencia definitiva sobre la legalidad de la integración del CCEPL, sino una decisión temporal mientras se desarrolla el análisis constitucional del caso.

El TJE tendrá la decisión final