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Capturan a hombre por matar de un disparo al perro de una vecina en Valle de Ángeles

Un hombre fue capturado tras matar a un perro durante una pelea entre mascotas y disparar cerca de los pies de su dueña en Valle de Ángeles

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 14:29
Capturan a hombre por matar de un disparo al perro de una vecina en Valle de Ángeles

El acusado fue requerido por la DPI en Quebrada Honda.

 Foto: Facebook Umep-25 Valle de Ángeles F.M.

Francisco Morazán, Honduras.- Agentes policiales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) le dieron captura a un hombre de 45 años, señalado de matar de un disparo al perro de una vecina tras una riña de mascotas. El hecho se registró durante la mañana de este miércoles 24 de junio en la aldea Quebrada Honda, en el municipio de Valle de Ángeles.

Según el reporte preliminar, dos perros se enfrentaron en una pelea. Los dueños de ambos animales intentaron separarlos sin lograrlo.

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El acusado, de oficio comerciante, al ver que la mascota de su vecina no soltaba a la suya, sacó una pistola y disparó en contra del animal, que murió de manera inmediata; su cuerpo quedó tendido en unas gradas de la zona.

El perro quedó tendido en la zona tras el disparo que recibió.

El perro quedó tendido en la zona tras el disparo que recibió.

(Foto: Facebook Umep-25 Valle de Ángeles F.M.)

El informe refiere que el hombre detenido no se detuvo ahí, sino que habría disparado en dos ocasiones más, pero cerca de los pies de la dueña, generándole temor.

Las autoridades informaron que la captura se realizó en flagrancia, luego de que la DPI recibiera una denuncia. Tras el requerimiento del acusado le decomisaron el arma de fuego que utilizó. Además, recolectaron uno de los casquillos de bala como evidencia.

El comerciante, residente en el mismo lugar donde se registró el hecho, quedó bajo custodia policial mientras se realizan las indagaciones correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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