Capturan a hombre por matar de un disparo al perro de una vecina en Valle de Ángeles

Francisco Morazán, Honduras.- Agentes policiales de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) le dieron captura a un hombre de 45 años, señalado de matar de un disparo al perro de una vecina tras una riña de mascotas. El hecho se registró durante la mañana de este miércoles 24 de junio en la aldea Quebrada Honda, en el municipio de Valle de Ángeles. Según el reporte preliminar, dos perros se enfrentaron en una pelea. Los dueños de ambos animales intentaron separarlos sin lograrlo.

El acusado, de oficio comerciante, al ver que la mascota de su vecina no soltaba a la suya, sacó una pistola y disparó en contra del animal, que murió de manera inmediata; su cuerpo quedó tendido en unas gradas de la zona.