¡Mejor porcentaje de victorias! Conmebol lidera el Mundial 2026 a base de triunfos

Guadalajara, México.- Con la sufrida victoria por la mínima de Colombia sobre República Democrática del Congo, Conmebol finalizó la segunda jornada del Mundial 2026 como la confederación con el mayor porcentaje de victorias. Los sudamericanos, ubicados en los Grupos C (Brasil), D (Paraguay), E (Ecuador), H (Uruguay), J (Argentina) y K (Colombia) acumulan un 61.1% de victorias, cinco puntos por encima de UEFA con el 56.3% y muy alejado de CONCACAF con el 47.2%.

Estos números son el resultado de seis victorias, cuatro empates y solamente dos derrotas en 12 partidos, con la clasificación a 16avos ya en el bolsillo para Argentina, Colombia y Brasil.

Ecuador y Uruguay, ¿Ovejas negras de Conmebol?

Los únicos países sudamericanas que aún no conocen la victoria en esta Copa del Mundo son las selecciones dirigidas por los argentinos Sebastián Beccacece y Marcelo Bielsa.

Ecuador cayó derrotado en una de las últimas jugadas del partido contra Costa de Marfil en su debut y no fue capaz de vencer el arco de Eloy Room en su duelo ante Curazao, obligados a ganar su partido frente a Alemania para avanzar de ronda.

En un escenario parecido se encuentra Uruguay, que no logró pasar más allá del empate en sus primeros dos enfrentamientos contra Arabia Saudita y Cabo Verde, encarando la tercera jornada con la necesidad de sumar los tres puntos contra una de las selecciones favoritas al título: España.

¿Cuándo vuelven a jugar estas seis selecciones?

En unas horas, Brasil abrirá la actividad del continente midiéndose a Escocia, mientras que mañana, Ecuador se la juega ante Alemania y Paraguay va camino de su segunda victoria frente a Australia.