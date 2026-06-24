  1. Inicio
  2. · Deportes

¡Mejor porcentaje de victorias! Conmebol lidera el Mundial 2026 a base de triunfos

Los equipos sudamericanos brillaron en la segunda fecha y registraron el mejor porcentaje de partidos ganados entre todas las confederaciones participantes

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 10:51
¡Mejor porcentaje de victorias! Conmebol lidera el Mundial 2026 a base de triunfos

Luis Díaz, Lionel Messi y Vinícius Júnior, las máximas estrellas del continente sudamericano.

 Foto: EFE

Guadalajara, México.- Con la sufrida victoria por la mínima de Colombia sobre República Democrática del Congo, Conmebol finalizó la segunda jornada del Mundial 2026 como la confederación con el mayor porcentaje de victorias.

Los sudamericanos, ubicados en los Grupos C (Brasil), D (Paraguay), E (Ecuador), H (Uruguay), J (Argentina) y K (Colombia) acumulan un 61.1% de victorias, cinco puntos por encima de UEFA con el 56.3% y muy alejado de CONCACAF con el 47.2%.

Argentina y Colombia suman 2/2 triunfos, con nueve goles a favor y solo uno en contra.

Argentina y Colombia suman 2/2 triunfos, con nueve goles a favor y solo uno en contra.

 (Foto: EFE)

Estos números son el resultado de seis victorias, cuatro empates y solamente dos derrotas en 12 partidos, con la clasificación a 16avos ya en el bolsillo para Argentina, Colombia y Brasil.

Ecuador y Uruguay, ¿Ovejas negras de Conmebol?

Los únicos países sudamericanas que aún no conocen la victoria en esta Copa del Mundo son las selecciones dirigidas por los argentinos Sebastián Beccacece y Marcelo Bielsa.

Donald Trump entregará el trofeo del Mundial junto a Gianni Infantino en la final

Ecuador cayó derrotado en una de las últimas jugadas del partido contra Costa de Marfil en su debut y no fue capaz de vencer el arco de Eloy Room en su duelo ante Curazao, obligados a ganar su partido frente a Alemania para avanzar de ronda.

Ecuador y Uruguay, con el agua al cuello de cara a la tercera fecha.

Ecuador y Uruguay, con el agua al cuello de cara a la tercera fecha.

 (Foto: EFE)

En un escenario parecido se encuentra Uruguay, que no logró pasar más allá del empate en sus primeros dos enfrentamientos contra Arabia Saudita y Cabo Verde, encarando la tercera jornada con la necesidad de sumar los tres puntos contra una de las selecciones favoritas al título: España.

¿Cuándo vuelven a jugar estas seis selecciones?

En unas horas, Brasil abrirá la actividad del continente midiéndose a Escocia, mientras que mañana, Ecuador se la juega ante Alemania y Paraguay va camino de su segunda victoria frente a Australia.

La colorida previa de Colombia ante RD Congo por la clasificación anticipada

Finalmente, Uruguay se verá las caras con España este viernes y el día sábado, Colombia buscará asegurar el liderato de su grupo frente a la todopoderosa Portugal y Argentina dará por finalizada la tercera jornada contra una ya eliminada Jordania.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Mario Ramírez

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias