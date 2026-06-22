Los terribles números de Marcelo Bielsa en mundiales que preocupan a Uruguay

Miami, Estados Unidos.- El partido entre Uruguay y Cabo Verde, que parecía un mero trámite para la escuadra charrúa en la previa, se convirtió en una pesadilla tras igualar a dos goles y las mayor parte de las críticas se centraron en un solo nombre: Marcelo Bielsa. El técnico argentino de 70 años, que solo realizó dos cambios con respecto al encuentro contra Arabia Saudita, en el que tampoco sumaron los tres puntos, no fue capaz de impregnarle a sus jugadores la necesidad de ganar este trascendental partido.

Este rendimientos por debajo de lo esperado no es sorpresa en la carrera de Bielsa, que también fracasó con Argentina en el Mundial de Corea y Japón 2002 y cayó goleado en Sudáfrica 2010 como estratega de la Selección de Chile.

Papelón en tierras asiáticas

Argentina llegaba al Mundial de Corea y Japón 2002 como una de las favoritas a llevarse el título, luego de ocupar el primer lugar de las eliminatorias sudamericanas con 12 puntos de diferencia en relación al segundo clasificado. En una nómina donde destacaban jugadores como Ayala, Walter Samuel, Zanetti, Ortega, Simeone, Aimar, Batistuta y Crespo, la albiceleste quedó lejos de cumplir con las expectativas, despidiéndose del torneo en la fase de grupos luego de ganar solo uno de sus tres partidos bajo la dirección de Bielsa.

En Sudáfrica se alargó la tragedia

Rumbo al Mundial 2010, Marcelo Bielsa tomó las riendas de la Selección de Chile, ubicándose en el segundo lugar de las eliminatorias a un solo punto de Brasil.

Pero ya en Sudáfrica, a pesar de ganar los primeros partidos contra Honduras y Suiza por la mínima, fue superado por España en el cierre del grupo y posteriormente por Brasil en octavos de final con un categórico 3-0.

¿Se repetirá la historia en Canadá, México y Estados Unidos 2026?