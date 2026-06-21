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"Brille en el campo": madre de Josimar 'Vozinha' tras obtener su visa y verlo en la cancha

Ana Cândida Évora, madre del portero de la selección de Cabo Verde, agradeció a todos los hinchas que la apoyaron para poder asistir en persona al partido de su hijo

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 16:13
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La madre del portero de la selección de Cabo Verde Josimar Dias 'Vozinha' agradeció este domingo -21 de junio- a todos los hinchas que la apoyaron para que hoy pueda asistir en persona al partido contra Uruguay, tras perderse el debut mundialista por problemas con el visado.

 Foto: EFE
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"Quiero agradecer a todos los hinchas y a toda la gente que me ayudó en este proceso. También por el apoyo que dan a los equipos, especialmente a Cabo Verde", dijo en un video publicado por la FIFA la progenitora de 'Vozinha', a quien su exhibición contra España lo convirtió en uno de los nombres propios en lo que va de Mundial.

 Foto: EFE
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"Todos estamos apoyando a Cabo Verde para que juegue bien y brille en el campo", continuó en el video, que concluyó al grito de 'Vamos Tiburones Azules', por el apodo de la selección africana.

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Al término del partido contra España (0-0), a 'Vozinha' se le saltaron las lágrimas y poco después indicó que su madre no había logrado obtener el visado para viajar a Estados Unidos y presenciar el debut en Atlanta.

 Foto: EFE
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Dos días después, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que su equipo consular en Praia le estaba prestando asistencia para que obtuviera a tiempo el visado para el partido de este domingo contra Uruguay.

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"Tengo el privilegio de anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener un visado a tiempo para asistir al partido del domingo contra Uruguay", declaró en un comunicado Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

 Foto: EFE
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Además de acudir al partido, la madre de 'Vozinha' también fue invitada a un 'tour' del cuartel general de la FIFA durante el Mundial, según otro video publicado en X.

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Uruguay y Cabo Verde se miden este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, un encuentro que permitirá al ganador poner pie y medio en dieciseisavos de final, con cuatro puntos en su casillero.

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Y sí, se logró. Ana Cândida Évora, la mamá del arquero, acompañó a su hijo en el partido de Cabo Verde en el Mundial.

 Foto: Redes sociales
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Ana fue recibida por personal acreditado por FIFA, donde le dejó un mensaje a su hijo: “Quiero desearle buena suerte y que haga un buen partido”.

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