Fichajes: Raphinha se va de Barcelona, Real Madrid va por dos cracks y revés con Olise

Real Madrid prepara bombazo y Barcelona perdería a una de sus figuras. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
De acuerdo con la información de Gianluca Di Marzio, Enzo Maresca está muy cerca de asumir como nuevo técnico del Manchester City. El entrenador italiano ya habría alcanzado un acuerdo verbal con el Chelsea para poner fin a su vínculo en Stamford Bridge. Además, entre ambas instituciones se habría pactado una compensación económica cercana a los 20 millones de euros.
Después de disputar cerca de 130 encuentros con el Castellón, Salva Ruiz pondrá fin a su etapa en el club al término de su contrato, que vence el próximo 30 de junio.
Iñaki Peña tendría todo acordado para convertirse en nuevo jugador del Panathinaikos. Mientras tanto, Salva Ruiz, quien fue capitán del Castellón y disputó casi 130 partidos con la entidad, dejará el equipo cuando finalice su contrato el 30 de junio.
De acuerdo con The Athletic, el Liverpool rechazó una propuesta del Inter de Milán por Curtis Jones valorada en 25 millones de euros. La entidad de Anfield considera que el mediocampista tiene un valor superior a los 40 millones.
El nombre de Enzo Fernández sigue apareciendo con frecuencia en los rumores que lo vinculan al fútbol español desde su presencia junto a Marc Cucurella y Joao Pedro en el Real Madrid. Incluso surgieron versiones que lo relacionaban con varios de los clubes más importantes de LaLiga.
Roberto De Zerbi tiene entre sus prioridades incorporar a Sandro Tonali al Tottenham. El técnico italiano considera al centrocampista una pieza clave para construir su nuevo proyecto. Sin embargo, pese a una oferta superior a los 90 millones de euros, el Newcastle no está dispuesto a desprenderse del jugador.
La destacada actuación de Cody Gakpo frente a Suecia en la fase de grupos del Mundial ha incrementado notablemente su valor de mercado. Su triplete despertó aún más el interés de varios clubes y, según The Mirror, el Tottenham se ha sumado a la carrera por ficharlo mientras continúa intentando reforzarse con Sandro Tonali.
Según informa The i Paper, el Tottenham estudia la posibilidad de incorporar a Marcus Rashford. No obstante, la entidad londinense no tiene intención de pagar los casi 50 millones de euros fijados en su cláusula y analiza presentar una oferta inferior.
Ruben Amorim apenas comienza su etapa como entrenador del Milan y ya habría trasladado sus primeras peticiones a la directiva. De acuerdo con Record, uno de los futbolistas que el portugués sigue desde hace años podría convertirse en una de las incorporaciones del conjunto rossonero.
Konrad Laimer se encuentra muy cerca de ampliar su contrato con el Bayern Múnich, según reveló Kicker. El internacional austríaco es considerado una pieza importante dentro del esquema de Vincent Kompany gracias a su versatilidad y despliegue físico.
Thiago Almada mantiene conversaciones con el Al Ahli, según TYC Sports. El mediocampista argentino, que llegó recientemente al Atlético de Madrid, cuenta con una propuesta procedente de Arabia Saudita, donde estarían dispuestos a ofrecer unos 30 millones de euros para concretar su fichaje.
Fabrizio Romano asegura que el Real Madrid no solo sigue de cerca a Enzo Fernández, sino también a Alexis Mac Allister. El centrocampista del Liverpool figura entre los grandes objetivos del club blanco, aunque la directiva deberá decidir cuál de los dos argentinos priorizará.
Según el exinternacional brasileño Vampeta, Raphinha estaría atravesando dificultades más allá de la lesión que le impedirá jugar el próximo compromiso de Brasil ante Escocia.
"Raphinha está pasando por serios problemas familiares y económicos. Está rezando para poder ir a Al Hilal; lo está pasando muy mal", aseguró durante el pódcast 'Red Cast'. También señaló que, según personas cercanas al futbolista, existe "un problema familiar" y que el jugador contempla una salida a Al-Hilal para intentar cambiar su situación.
João Moura ha optado por cerrar su ciclo en el Marítimo y ya analiza nuevas opciones para continuar su carrera. El club podría hacer oficial la noticia esta semana, mientras el futbolista evalúa propuestas procedentes de España, Portugal y Brasil.
El Como sigue interesado en hacerse con los servicios del central del Chelsea Trevoh Chalobah, aunque por ahora existe una diferencia considerable entre la valoración económica de ambas partes.
Según informó Sky Sports, el Bayern tiene previsto ofrecer una ampliación contractual a Olise pese a que el futbolista ya mantiene un compromiso de larga duración con el club (2029). La intención de los dirigentes muniqueses es prolongar todavía más el vínculo y situar al internacional francés entre los jugadores mejor remunerados de toda la plantilla.