Fichajes: Raphinha se va de Barcelona, Real Madrid va por dos cracks y revés con Olise

De acuerdo con la información de Gianluca Di Marzio, Enzo Maresca está muy cerca de asumir como nuevo técnico del Manchester City. El entrenador italiano ya habría alcanzado un acuerdo verbal con el Chelsea para poner fin a su vínculo en Stamford Bridge. Además, entre ambas instituciones se habría pactado una compensación económica cercana a los 20 millones de euros.