  1. Inicio
  2. · Deportes

Lamine Yamal hace confesión y avisa a Uruguay previo a enfrentar a España en el Mundial 2026

El atacante del Barcelona debutó este domingo en mundiales; aportó con gol y rompió varios récords

  • Actualizado: 21 de junio de 2026 a las 16:49
Lamine Yamal hace confesión y avisa a Uruguay previo a enfrentar a España en el Mundial 2026

Según explicó, España tenía “claro el plan” de partido.

 Foto: EFE.

Atlanta, Estados Unidos.- Lamine Yamal, extremo de la selección española, aseguró este domingo, tras la victoria por 4-0 contra Arabia Saudí en el Mundial 2026, que tenía “muchas ganas”, porque “llevaba mucho tiempo sin poder jugar ni entrenar”, se alegró por la actuación y los dos goles de Mikel Oyarzabal y remarcó que se trataba, “sobre todo, de ganar”.

“Muy feliz por la victoria del equipo, por Mikel, que se lo merecía. Me alegro mucho por él. Sobre todo, era ganar hoy y es lo que hemos hecho. Tenía muchas ganas. Llevaba mucho tiempo sin poder jugar, sin poder entrenar y me hace muy feliz jugar con mis compañeros y la selección. Toca Uruguay ahora”, valoró en declaraciones a ‘TVE’.

Lamine Yamal rompe récord y se burla; inesperado MVP y la exhibición de España en Mundial 2026

Lamine Yamal fue titular. “Tengo muy buena relación (con Luis de la Fuente), hay plena confianza, me pregunta cómo estoy, qué siento y le he dicho que estoy para jugar, estoy con España y daré el cien por cien siempre”, afirmó.

Fichajes: Hondureño a Europa, millones del PSG por Diomande y revés a Real Madrid con Olise

Según explicó, España tenía “claro el plan” de partido. “Ir a por ellos y a por la victoria, desquitarnos del empate del otro día”, añadió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias