Fichajes: Hondureño a Europa, millones del PSG por Diomande y revés a Real Madrid con Olise

Jonathan David fue una de las grandes figuras en el Mundial 2026 al comandar la contundente victoria de Canadá por 6-0 sobre Catar gracias a un triplete. Su rendimiento contrasta con el complicado cierre de etapa que tuvo en la Juventus. A pesar de su brillante momento, su porvenir continúa siendo una incógnita. El club italiano mantiene al atacante en la lista de transferibles y aspira a obtener cerca de 30 millones de euros por su venta.