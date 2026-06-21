Fichajes: Hondureño a Europa, millones del PSG por Diomande y revés a Real Madrid con Olise

PSG se une a la lucha por Diomande, Real Madrid con malas noticias y alta en Barcelona. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Portugal celebra uno de los movimientos más sonados del mercado. Bernardo Silva llegó como agente libre al Real Madrid tras concluir su contrato con el Manchester City. La repercusión del fichaje ha sido tan grande que incluso la selección portuguesa reaccionó días después con un mensaje cargado de humor: “Un nuevo contacto entró al Real Madrid”.
Jonathan David fue una de las grandes figuras en el Mundial 2026 al comandar la contundente victoria de Canadá por 6-0 sobre Catar gracias a un triplete. Su rendimiento contrasta con el complicado cierre de etapa que tuvo en la Juventus. A pesar de su brillante momento, su porvenir continúa siendo una incógnita. El club italiano mantiene al atacante en la lista de transferibles y aspira a obtener cerca de 30 millones de euros por su venta.
El Nápoles sigue rastreando opciones para fortalecer los extremos de su plantilla y en las últimas horas ha tomado fuerza el nombre de Luiz Henrique. Medios italianos señalan que la entidad del sur de Italia ya realizó un primer acercamiento para conocer la situación del brasileño de 24 años, actualmente jugador del Zenit de San Petersburgo.
Nelson Deossa alcanzó este fin de semana un acuerdo contractual con el Vasco da Gama hasta junio de 2030. El conjunto brasileño incorporará al futbolista mediante una cesión inicial de una temporada, aunque el acuerdo contempla una obligación de compra.
Todo indica que Michael Olise continuará vinculado al Bayern de Múnich. De acuerdo con informaciones cercanas al entorno del jugador, no se han producido contactos con el Real Madrid, pese a las especulaciones que lo relacionaban con el club español durante las últimas semanas.
Óscar García pone fin a su etapa en el Ajax. El entrenador español y la institución neerlandesa acordaron finalizar de manera consensuada el vínculo que los unía hasta el año 2027.
Iker Losada no entra en los planes del Betis. Según apunta EFE, el futbolista, que regresa tras su préstamo en el Levante, ya fue informado de que deberá buscar un nuevo equipo para continuar su carrera.
Sandro Tonali se ha convertido en la prioridad absoluta del Tottenham Hotspur. El interés de los Spurs por el mediocampista italiano es tan fuerte que el club estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico e incluso modificar su escala salarial para concretar la operación.
En el Racing siguen con atención la evolución de Gustavo Puerta. El mediocampista colombiano destacó en el estreno de su selección en el Mundial y su valor de mercado ha experimentado un notable crecimiento tras su actuación.
Yan Diomande confirmó en el Mundial por qué era uno de los talentos a seguir. El exjugador del Leganés continúa destacando desde su llegada al RB Leipzig y también ha brillado con Costa de Marfil en la máxima cita del fútbol. Según Bild, al interés del Liverpool, cuya oferta ya fue rechazada, ahora se suma el PSG. Los grandes de Europa siguen de cerca a la joven estrella.
Luis García ha descartado continuar en la UD Las Palmas y su futuro apunta al Mallorca. El técnico asturiano había dejado en suspenso la posibilidad de renovar con el conjunto canario, pero finalmente se inclinó por la propuesta del club balear.
Mallorca y Fenerbahce alcanzaron un acuerdo para el traspaso del delantero kosovar Vedat Muriqi. El atacante deja el conjunto bermellón después de firmar la mejor campaña de su carrera, con 23 goles, aunque no pudo evitar el descenso a LaLiga Hypermotion.
El RCD Mallorca confirmó la venta del defensor hispanoargentino Pablo Maffeo al Olympiakos. Se trata de la segunda salida oficial del club tras consumarse el descenso, luego de la transferencia de Cyle Larin al Southampton.
Desde Jijantes informan que Iñaki Peña se encuentra ultimando detalles para convertirse en nuevo jugador del Panathinaikos. El guardameta firmaría a comienzos de la próxima semana y la operación dejaría alrededor de tres millones de euros en las arcas del Barcelona.
Fabrizio Romano asegura que Jérémy Doku ampliará su vínculo con el Manchester City. El nuevo contrato tendría una duración de cinco años e incluiría una mejora significativa en sus condiciones salariales.
Tras salir de Olimpia, Elison Rivas se estaría convirtiendo en nuevo fichaje de Club Differdange 03 de la BGL Ligue de Luxemburgo.