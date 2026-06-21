Lamine Yamal rompe récord y se burla; inesperado MVP y la exhibición de España en Mundial 2026

España goleó a Arabia Saudí en el Mundial 2026 y Lamine Yamal deslumbró. Las mejores postales que dejó el partido.
Atlanta fue una fiesta teñida de rojo y también de verde y blanco. En un estadio repleto, con una gran presencia de aficionados españoles y saudíes que llenaron las gradas de ambiente mundialista.
Los aficionados de Arabia Saudita pusieron el ambiente.
Este personaje sorprendió en el estadio. Llegó a apoyar a Arabia Sudí.
La selección de España consiguió su primer triunfo en el Mundial 2026 al imponerse con autoridad 4-0 a Arabia Saudita.
El 11 titular de la Selección de España que logró su primera victoria en el Mundial 2026.
El gran foco de atención estuvo en el joven Lamine Yamal, quien vivió un partido especial desde todos los ángulos. Por primera vez fue titular en una Copa del Mundo y no tardó en responder a la confianza del cuerpo técnico.
Apenas al minuto 10, el atacante del FC Barcelona aprovechó una jugada dentro del área para marcar su primer gol mundialista, un tanto que desató la euforia española en las gradas y que él celebró con enorme emoción, consciente del momento histórico que estaba viviendo.
Lamine Yamal marcó su primer gol en Copas del Mundo.
El festejo de Lamine Yamal tras su histórico gol en el duelo España vs Arabia Saudita.
Mikel Oyarzabal fue la gran figura del partido al marcar un doblete en el España vs Arabia Saudita.
España, lejos de conformarse, amplió su dominio con una actuación sólida y contundente. El nombre propio del encuentro fue el de Mikel Oyarzábal, quien firmó un doblete que lo convirtió en la gran figura del partido y le valió el reconocimiento como MVP del encuentro. Su capacidad para aparecer en momentos clave y su eficacia en el área marcaron la diferencia en un partido donde España fue claramente superior.
Lamine Yamal hizo un enorme primer tiempo y fue un dolor de cabeza para la zaga central de Arabia Saudita.
La escena del gol trascendió lo deportivo. Las cámaras captaron a la madre de Yamal emocionada hasta las lágrimas en las tribunas, incapaz de contener el llanto tras ver a su hijo marcar en la máxima cita del fútbol mundial. Una imagen que rápidamente se volvió una de las postales más emotivas de la jornada en Atlanta.
La madre de Yamal no pudo contener el llanto tras ver el gol de su hijo en Copas del Mundo.
Sin embargo, no todo fue celebración sin matices. Pese a la goleada, Ferran Torres quedó señalado por su falta de precisión en varias acciones claras de gol.
Ferran Torres desperdició múltiples ocasiones mano a mano que pudieron haber ampliado aún más el marcador, generando críticas en medio de un triunfo que, aun así, terminó siendo contundente.
Ferran Torres marcó, pero su gol no contó por fuera de juego.
Mikel Oyarzabal fue elegido el MVP del duelo.
Lamine Yamal dejó contundente mensaje tras el final del juego: "La gente dijo muchas cosas que no eran ciertas. En el primer partido tuvimos un tropiezo, pero nos recuperamos y seguimos adelante."
Además, colgó esta publicación en redes sociales de aficionados gritando "Dónde está Yamal". El jugador del Barcelona respondió con "Estoy aquí".