Lamine Yamal rompe récord y se burla; inesperado MVP y la exhibición de España en Mundial 2026

España, lejos de conformarse, amplió su dominio con una actuación sólida y contundente. El nombre propio del encuentro fue el de Mikel Oyarzábal, quien firmó un doblete que lo convirtió en la gran figura del partido y le valió el reconocimiento como MVP del encuentro. Su capacidad para aparecer en momentos clave y su eficacia en el área marcaron la diferencia en un partido donde España fue claramente superior.