¡Máximo goleador noruego en mundiales! Haaland y una nueva marca para su carrera

Nueva York, Estados Unidos.- Cuando pensamos en la figura del delantero goleador, uno de los primeros nombres que se nos viene a la cabeza es el del "9" de la Selección de Noruega, Erling Haaland.
El "androide" ha anotado cuatros goles en el Mundial 2026, repartidos equitativamente en sus dos cruces de la fase de grupos contra Irak y Senegal, peleando cara a cara con Mbappé y a una sola anotación de Messi, con cinco dianas.
Para el seleccionador noruego, Stale Solbakken, su estrella no tiene nada que envidiar al francés ni al argentino.
De hecho, el técnico considera que Haaland es el mejor delantero del mundo y destacó que sus logros tienen aún más mérito al representar a Noruega y no a potencias mundiales como Francia o Argentina.
“¿Haaland por encima de Mbappé y Messi? Para mí, es el mejor delantero. Él no juega para Francia o Argentina, lo hace para Noruega. Lleva cuatro goles, con dos dobletes en el escenario más grande. Es más fácil ganar la Bota de Oro cuando juegas para esas selecciones, pero intentaremos ayudarlo más”, declaró Solbakken en rueda de prensa.
Las extraordinarias estadísticas goleadoras de Haaland con su país
Y es que si nos detenemos un momento a repasar los números de la estrella vikinga, Haaland ya suma 59 goles y siete asistencias en apenas 52 partidos vistiendo la camiseta de Noruega, con un promedio goleador mayor a un gol por partido.
La travesía del astro noruego continuará el viernes 26 de junio contra Francia en Boston, con la posibilidad de quedar líder del Grupo I.