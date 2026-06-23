¡Máximo goleador noruego en mundiales! Haaland y una nueva marca para su carrera

Nueva York, Estados Unidos.- Cuando pensamos en la figura del delantero goleador, uno de los primeros nombres que se nos viene a la cabeza es el del "9" de la Selección de Noruega, Erling Haaland.

El "androide" ha anotado cuatros goles en el Mundial 2026, repartidos equitativamente en sus dos cruces de la fase de grupos contra Irak y Senegal, peleando cara a cara con Mbappé y a una sola anotación de Messi, con cinco dianas.

Para el seleccionador noruego, Stale Solbakken, su estrella no tiene nada que envidiar al francés ni al argentino.